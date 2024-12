Il paese nella ROCCIA più bello d’Italia lo trovi a due minuti dalla Capitale | Qui re Artù sarebbe a suo agio, soprattutto a dicembre

Se ti piacciono i paesaggi d cartolina e sei sempre alla ricerca di mete diverse dal solito, non puoi perderti il Paese nella Roccia.

Una passeggiata qui equivale a un tuffo indietro nei secoli passati e il bello è che si trova a pochi passi da Roma.

A mille metri di altezza, tra i monti più belli del Lazio, si erge un borgo incantato dove il tempo sembra essersi fermato.

Poche centinaia di anime popolano questo paesino stupendo, che fa sognare ad occhi aperti gli appassionati di storia e delle leggende legate alla mitica figura di Re Artù.

Chiunque faccia visita a questo comune resta senza parole: ecco perché il Paese nella Roccia va visto almeno una volta nella vita.

Il Paese nella Roccia che sembra essere stato disegnato per gli appassionati di re Artù

Tra vicoli stretti e caratteristiche stradine acciottolate, si possono scorgere ancora oggi i segni di una storia antica, che risale al 1500. In questo borgo di origine medievale, che oggi conta appena 500 anime ci si può lasciar andare al piacere della scoperta e godere dello spettacolo della natura. Il Paese nella Roccia infatti è il punto di partenza per escursioni degli amanti del trekking e anche per chi apprezza la buona tavola.

Nel comune immerso tra i monti più belli del Lazio infatti, a completare una visita fatta di arte e aria pura, c’è anche il cibo locale, che vanta tante pietanze squisite dal sapore genuino di una volta, e piatti a base di polenta, carne, funghi e tartufo. Scopri dove si trova il Paese nella Roccia, perché si chiama così e che cosa c’è da vedere.

Il borgo immerso nel Parco Regionale dei Monti Simbruini

Stiamo parlando di Cervara, bellissimo comune della zona di Subiaco, il cui nome deriva dalla massiccia presenza di cervi, che popolavano la zona. Cervara si trova a 72 km da Roma, nella splendida cornice dei Monti Simbruini. Si raggiunge in un’ora e venti di auto dalla capitale. La ragione per la quale è chiamato Paese nella Roccia è la presenza di singolari opere d’arte, scavate davvero nelle pareti rocciose. Si tratta di sculture nelle montagne, che caratterizzano il centro storico e la bellissima Scalinata della Pace, che dal cuor del borgo conduce fino a Rocca.

Oltre allo spettacolo fatto di natura e arte, Cervara affascina visitatori e turisti anche per il suo Museo della Montagna e l’Osservatorio astronomico Claudio Del Sole. Insomma, trascorrere del tempo a Cervara, a mille metri di altezza, vuol dire immergersi in uno scenario di bellezza a 360 gradi.