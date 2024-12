Il paese più PANORAMICO del Lazio è uno solo ed è a due passi da Frosinone | Luogo ideale per proposte importanti

Se hai voglia di scorci da cartolina e di paesaggi suggestivi, allora il posto verso cui dirigerti è il Paese più panoramico del Lazio.

Nel posto di cui parliamo potrai rilassarti e immergerti nella bellezza autentica della natura laziale.

Si tratta di un borgo bellissimo, immerso nel cuore della regione, la location ideale per chi sogna una fuga romantica o una passeggiata all’insegna del relax.

Ecco come si chiama e dove si trova il Paese più panoramico del Lazio: non crederai ai tuoi occhi. C’è perfino una piazza dedicata a uno dei personaggi più noti e amati del mondo dello spettacolo italiano.

Affascina visitatori e local sin dalla preistoria, è da tempi antichissimi infatti che questo luogo magico è considerato unico per la posizione geografica e per le caratteristiche del territorio si cui sorge.

Paese più panoramico del Lazio, il luogo da sogno immerso nella Valle del Comino

Il Paese di cui parliamo si erge a metà tra due gole naturali, che rappresentano l’accesso alla Valle di Comino e la caratteristica distintiva di questo luogo unico è il panorama spettacolare che si può ammirare da un punto di vista privilegiato. Il borgo di cui parliamo infatti, è infatti dominato dal Monte Asprano, alto circa 553, che sovrasta tutta la bellissima Valle del Liri.

Scopri dove si trova di preciso il Paese più panoramico del Lazio, perché è visitatissimo e cosa lo ha reso famoso. Concediti un’esperienza fuori dal comune a pochi passi dalla capitale d’Italia.

Il borgo antichissimo legato a San Tommaso D’Aquino

Il bellissimo borgo di cui parliamo è stato patria di San Tommaso d’Aquino, che qui nacque nel 1224 la storia di questo paesino però affonda le sue radici nell’antica epoca dei Volsci e arriva fino a all’epoca Romana durante la quale fu una zona di passaggio di importanza strategica. Il suo nome deriva dalla conformazione del territorio ed è Roccasecca.

Attrae curiosi e turisti per via dello spettacolare punto di vista del Castello dei conti D’Aquino del X secolo, da cui si possono osservare la casa di San Tommaso e tutto il paesaggio circostante. Accanto alla stazione di Roccasecca c’è una piazza dedicata a Totò che si chiama Principe.

Roccasecca merita di certo una visita anche per il Castello di San Tommaso e per le suggestive Gole del Melfa, per lo splendido centro storico. Il Paese più panoramico del Lazio è una meraviglia che si può ammirare percorrendo meno di mezz’ora in auto da Roma. Si trovano infatti ad appena 18 km di distanza.