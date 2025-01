Il paesello delle TERME non è poi così distante da Roma, anzi | Luogo perfetto per inaugurare il nuovo anno

Se vuoi dare inizio al nuovo anno regalandoti del tempo per il relax allora il paesello delle terme fa al caso tuo.

Si tratta di un’autentica oasi di benessere: qui scorrono acque termali note sin dall’antichità per le loro proprietà terapeutiche.

Di certo dopo le Festività natalizie tanti vorrebbero allontanarsi dal caos cittadino e concedere del tempo a se stessi, fallo davvero andando in questo borgo magico.

Altro che giro in centro per le strade trafficate e i negozi pieni di gente, solo qui ritrovi la calma e nutri mente e corpo.

Scopri dove si trova il paesello delle Terme dirigiti verso la tua gita all’insegna della pace dei sensi e della bellezza della natura.

Il Paesello delle Terme, la meta ideale per cominciare l’anno con il piede giusto

Roma in questo periodo è splendida come sempre, ma anche affollata, forse più del solito: le strade si animano in occasione della ricorrenza dell’Epifania e la folla che accorre tra le strade del centro per festeggiare la Befana, si mescola a quella che invece punta alle occasioni e alle offerte delle boutique. Insomma, è tempo di saldi e di nuovi inizi e allora che cosa c’è di meglio negli ultimi giorni di festa o nel mese che apre l’anno di una pausa di relax? Se tra i tuoi propositi per il 2025 c’è anche quello di concedere più tempo a te stesso e di ridurre lo stress, allora c’è un posto che dovresti sena dubbio visitare.

Si tratta di un Comune del Lazio molto noto per via delle sue meravigliose Terme. Il bello è che è a due passi dalla capitale d’Italia. Scopri dove si trova e come arrivarci e regalati una fuga di benessere.

Dove concedersi una pausa di benessere e di bellezza

Il borgo di cui parliamo è formato da una parte antica che sorge a circa 750 metri d’altezza e da una zona più in basso, a circa 550 metri, detta Fonte. Qui si trovano le strutture ricettive con le fonti termali più famose di tutta Italia e anche tante attività turistiche.

Il Paesello delle Terme di cui parliamo si trova nel cuore della Ciociaria e ha origini antichissime. La sua storia comincia dal lontano 367 d.C. quando Anticoli di Campagna passò sotto il municipio di Roma dando origine alla splendida città di Fiuggi. Fiuggi si trova ad appena 88km da Roma, questo vuol dire che partendo dalla capitale si può raggiungere la patria delle terme in circa un’ora e venti d’auto.