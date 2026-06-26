Il paradosso del grasso: Leonardo Calò ribalta la paura che abbiamo messo nel piatto

Per decenni abbiamo guardato i grassi come un pericolo da togliere dal piatto. Leonardo Calò, cardiologo, docente universitario e ricercatore, parte proprio da questa paura collettiva per smontare una delle narrazioni più radicate della nutrizione moderna. Il paradosso del grasso, pubblicato da Vallardi, non è un manuale dietetico nel senso comune del termine, né un libro costruito su scorciatoie motivazionali. È un saggio di divulgazione scientifica che prova a rimettere ordine in un campo confuso, spesso deformato da semplificazioni, marketing alimentare e dogmi ripetuti per abitudine. La tesi è forte: non sono i grassi in sé a rappresentare il problema, ma la loro qualità, la loro origine, il modo in cui vengono prodotti, conservati, cucinati e inseriti nella vita reale di una persona.

Un libro contro la paura alimentare

Il merito principale del volume sta nel non limitarsi a riabilitare i grassi, ma nel chiedere al lettore di cambiare metodo di giudizio. Calò non propone una nuova moda da sostituire alla precedente. Non invita a passare da un divieto a un entusiasmo ingenuo. Il suo bersaglio è più profondo: l’idea che la salute possa essere governata da un’etichetta, da una sottrazione automatica, da una formula uguale per tutti. Il “senza grassi”, nella ricostruzione dell’autore, è diventato per anni una promessa di salvezza. Molti consumatori hanno associato il termine “light” a un beneficio sicuro, senza domandarsi che cosa fosse stato aggiunto al posto del grasso eliminato. Il libro insiste proprio su questo punto: spesso la rimozione dei grassi ha aperto la strada a zuccheri nascosti, carboidrati raffinati, prodotti industriali capaci di alterare sazietà, metabolismo e risposta insulinica.

Il titolo è efficace perché contiene una provocazione solo apparente. Il paradosso non consiste nel dire che tutti i grassi facciano bene. Consiste nel mostrare che la demonizzazione indiscriminata ha impedito di distinguere. Olio extravergine di oliva, frutta secca, pesce ricco di Omega-3, avocado, alcuni latticini di qualità, uova e alimenti naturali non possono essere messi nello stesso contenitore mentale dei grassi trans, degli oli degradati, delle lavorazioni industriali e dei prodotti ultra-processati. Il libro chiede al lettore un salto di maturità: smettere di ragionare per slogan e iniziare a ragionare per biologia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dal cuore al cervello: il grasso come materia della vita

La formazione cardiologica dell’autore dà al testo una solidità particolare. Calò non parla di nutrizione come territorio separato dalla medicina, ma come parte di un quadro più ampio che riguarda cuore, sistema endocrino, cervello, pelle, infiammazione, microbiota, metabolismo e longevità. Il grasso viene riportato alla sua funzione originaria: non un semplice deposito calorico, ma una componente strutturale dell’organismo. Le membrane cellulari sono fatte anche di lipidi. Molti ormoni derivano dal colesterolo. Le vitamine liposolubili hanno bisogno dei grassi per essere assorbite. Il cervello stesso, ricordato nel libro come organo profondamente lipidico, non può essere pensato fuori dal rapporto con DHA, Omega-3 e qualità dei nutrienti.

Qui il volume trova una delle sue parti più convincenti. Il lettore viene accompagnato a vedere il grasso non come una sostanza indistinta, ma come un linguaggio biologico. La qualità dei grassi assunti entra nella qualità delle membrane, nella fluidità cellulare, nella risposta infiammatoria, nella comunicazione tra organi. È un passaggio decisivo perché sposta l’attenzione dal corpo come bilancia al corpo come sistema vivente. Non conta solo “quanto” si mangia. Conta che cosa quel cibo comunica all’organismo.

Il grande inganno del low-fat

Uno dei nuclei più giornalisticamente forti del libro è la ricostruzione della lunga guerra culturale contro i grassi. Calò ripercorre la nascita dell’ipotesi lipidica, il peso assunto dalle linee guida alimentari, il ruolo dell’industria e la trasformazione degli scaffali dei supermercati in un territorio dominato da prodotti “senza grassi”. Il racconto non ha il tono del complotto facile, ma quello della revisione critica di una stagione in cui la semplicità del messaggio ha finito per oscurare la complessità del problema.

Il passaggio più interessante riguarda la sostituzione: togliere grassi non significa automaticamente migliorare la dieta. Un alimento impoverito di grassi può diventare più ricco di zuccheri, farine raffinate, additivi e ingredienti pensati per restituire sapore e consistenza. Da qui nasce il vero paradosso metabolico: ciò che prometteva leggerezza poteva spingere il corpo verso fame ricorrente, picchi glicemici, maggiore secrezione insulinica e più difficoltà nel controllo del peso. In questa prospettiva, il libro non celebra la dieta ipergrassa, ma critica l’automatismo per cui “meno grasso” significherebbe “più salute”.

La parola chiave è qualità

Calò costruisce una vera grammatica della scelta alimentare. Il lettore impara che non basta dire latte, carne, pesce, olio, frutta secca. Bisogna chiedersi da dove provengano, come siano stati prodotti, quale sia il loro profilo nutrizionale, quale sia la matrice in cui quei grassi sono contenuti. Il latte di animali al pascolo non è assimilabile, sul piano della qualità, a un prodotto ottenuto da sistemi intensivi. Il salmone selvatico non è la stessa cosa del salmone d’allevamento. L’olio extravergine di oliva non è un semplice condimento, ma un alimento che va scelto, conservato e usato con attenzione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Questa parte del libro è utile perché restituisce concretezza alla divulgazione. Il lettore non resta davanti a una teoria astratta. Entra nella dispensa, nel carrello della spesa, nella cucina. Capisce che un olio può ossidarsi, che la cottura può modificare la qualità dei grassi, che la conservazione è parte della salute, che un’etichetta va letta, che “naturale” e “industriale” non sono parole equivalenti. La scienza diventa pratica quotidiana, senza perdere rigore. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Epigenetica e longevità: il corpo non è un destino immobile

Il tema più ambizioso del volume riguarda il rapporto tra alimentazione, geni e longevità. Calò prosegue il percorso già avviato con Vivere senza età – I segreti dei super agers e porta il lettore dentro una medicina che non si limita più a curare il danno quando si manifesta, ma prova a capire come prevenirlo, modularlo, rallentarlo. L’epigenetica è presentata come il territorio in cui stile di vita, alimentazione, infiammazione e invecchiamento si incontrano. I geni non sono interruttori immobili. L’ambiente interno ed esterno può influenzarne l’espressione.

È una delle intuizioni più potenti del libro: mangiare non significa solo introdurre energia, ma inviare segnali. Il cibo diventa informazione biologica. Alcuni grassi possono sostenere membrane, cervello, equilibrio ormonale e risposta antinfiammatoria; altri possono favorire rigidità cellulare, stress ossidativo, infiammazione silenziosa. Da qui deriva l’idea di una longevità meno estetica e più funzionale: non vivere semplicemente più a lungo, ma restare più a lungo in condizioni di autonomia, lucidità, energia e buona salute.

Un autore medico, non un influencer della nutrizione

La biografia di Leonardo Calò aggiunge valore alla lettura del libro. Professore Ordinario di Cardiologia presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, Direttore del Centro di Cardiologia del Policlinico Casilino di Roma, Fellow dell’ANMCO e della Società Europea di Cardiologia, autore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche e protagonista di una lunga attività internazionale, Calò scrive con l’autorità di chi ha frequentato la clinica, la ricerca e il confronto scientifico. Questo dato è importante perché Il paradosso del grasso entra in un campo affollato da voci improvvisate, promesse rapide e ricette universali.

Il libro non è privo di passaggi volutamente assertivi, a tratti militanti. L’autore vuole convincere, non solo informare. In alcuni punti la scrittura assume il ritmo di un manifesto, soprattutto quando parla di dogmi, medicina personalizzata e necessità di superare la paura del grasso. È una scelta stilistica che può dividere: chi cerca un testo neutro e freddo troverà una voce molto presente; chi invece desidera una divulgazione capace di scuotere abitudini consolidate troverà una guida energica, chiara, diretta.

Il valore del libro per il lettore comune

La forza di Il paradosso del grasso è rendere comprensibile un tema complesso senza ridurlo a banalità. Calò riesce a parlare al lettore che fa la spesa, al paziente confuso davanti agli esami del sangue, alla persona che ha provato diete “senza grassi” senza ottenere i risultati sperati, ma anche a chi vuole capire come la nutrizione dialoghi con cuore, cervello e invecchiamento. La presenza di capitoli dedicati agli alimenti chiave, insieme alla parte finale più operativa, rende il volume non solo teorico, ma consultabile.

Resta un punto da tenere fermo: un libro di questo tipo non sostituisce il medico, soprattutto per chi ha patologie cardiovascolari, diabete, disturbi metabolici, terapie in corso o condizioni cliniche particolari. Il pregio del volume, infatti, non è autorizzare il fai-da-te, ma aumentare la consapevolezza. La vera libertà alimentare, nel percorso proposto da Calò, non nasce dall’ignorare la medicina, ma dal porre domande migliori.

Una recensione in sintesi

Il paradosso del grasso arriva in un momento in cui il dibattito sull’alimentazione è saturo di slogan opposti: chi demonizza tutto, chi assolve tutto, chi trasforma ogni alimento in un nemico o in una cura miracolosa. Calò sceglie una strada più interessante: distinguere. Il grasso non è un colpevole unico, ma una famiglia di molecole diverse. Il corpo non è una calcolatrice, ma un organismo regolato da ormoni, segnali, membrane, microbiota, infiammazione e geni. Il dimagrimento non passa solo dalla sottrazione, ma anche dalla qualità della sazietà. La longevità non dipende soltanto dal tempo che passa, ma dalle informazioni biologiche che ogni giorno consegniamo alle cellule.

È un libro che può cambiare lo sguardo sul piatto. Perché invita i lettori a smettere di temere i grassi senza capirli. E in un’epoca in cui la paura è diventata spesso il primo ingrediente della dieta, questo è già un contributo prezioso.