Il “Premio Parola d’Oro” debutta a Roma in Campidoglio, per una comunicazione responsabile

Si sa che le parole contano, tanto più se sono gentili e di buon senso perché diventano capaci capaci di coinvolgere, stupire ed emozionare. A chi sa usarle in questo modo Roma dedicherà la prima edizione del “Premio Parola d’Oro”, nato dalla sensibilità verso la comunicazione a cui da sempre è attento Claudio David. Questa prima edizione viene dedicata a quanti negli ultimi tempi hanno dimostrato di saper usare le parole per proporre modalità comunicative più responsabili, con l’intento non certo nascosto di restituire dignità e rispetto ad una realtà che, tra i fatalismi e le sfiducie evocate dal nostro tempo, ha sempre più bisogno di ritrovare la sua positività.

Teatro della prima edizione sarà la sala istituzionale della Protomoteca del Campidoglio che dalle ore 17,00 di venerdì 28 febbraio vedrà l’associazione culturale “Red fashion talent” assegnare le meritate onorificenze a quanti, selezionati da un’apposita commissione, si sono rivelati negli ultimi tempi meritevoli proprio usando garbatamente le parole per favorire la comprensione reciproca e contribuire con buon senso alla crescita collettiva ed individuale. In settimana si attende di conoscere la lista dei premiati che saranno i protagonisti del “Premio Parola d’Oro” 2025, patrocinato per ora dalla Regione Lazio e dall’Associazione di categoria “Giornalisti 2.0.

© Riproduzione riservata