Il quartiere romano dove tutti vorrebbero abitare, dallo charme irresistibile

Quando si parla di Roma, il primo pensiero vola istintivamente verso le classiche immagini del Colosseo, di Piazza di Spagna o di Piazza Navona. Ma se siete alla ricerca di qualcosa di un po' più alternativo, potreste voler dare un'occhiata al quartiere Flaminio. Sì, avete capito bene: al nord di Roma c'è un angolo che sta diventando sempre più invitante giorno dopo giorno. Il Flaminio è diventato il quartiere più in voga del momento, e pare che tutti vogliano abitare qui.

Il Flaminio, elegante e distintivo, offre un mix irresistibile di scuole private e pubbliche di alto livello, ma soprattutto è il quartiere della cultura. Ma che significa esattamente?

Flaminio: una sinfonia di culture

Per incominciare, offrire un viaggio culturale nel quartiere equivale a un tour per musei, guidando i novizi alla scoperta di una vita di quartiere fatta di abitudini. Immaginatevi una domenica all’Auditorium, un aperitivo a Piazza Perin Del Vaga, una lezione di ginnastica con un personal trainer sul Ponte della Musica o una colazione al Maxxi in via Guido Reni. Vivere qui permette a chiunque di dire con orgoglio: «Hai visto l’ultima mostra del Maxxi? Sai io ce l’ho proprio sotto casa». E che casa!

La “Piccola Londra” del Flaminio

Poi c’è la “Piccola Londra”, una strada privata che sembra proprio un pezzo di Regno Unito a Roma, con villini bassi e colorati. È così instagrammabile da attirare l’attenzione non solo dei fotografi appassionati ma anche delle persone che vogliono trasferirsi nel quartiere. E che dire del comprensorio di Villa Riccio? È un altro luogo dove potreste trovare l’incanto di questa ‘Piccola Londra’ italiana.

Un’autentica vita di quartiere

Il Flaminio non è solo cultura e belle case, ma offre anche un'autentica vita di quartiere. Si parla di un lento ritmo di vita, scandito da abitudini quasi pittoresche. È qui che le signore del luogo, borghesi senza eccessi, si incontrano rigorosamente in bicicletta. Chi ha avuto la fortuna di nascere e crescere in questa zona, racconta una sorta di "mal di Flaminio", una specie di nostalgia che si prova allontanandosi da questo quartiere. Si tratta di un po' di saudade che li porta a fare di tutto per ritrovare un appartamento in questo angolo di paradiso.

Alla fine, che sia per la sua comodità, l’eleganza, l’atmosfera culturale o solo per il suo fascino inconfondibile, il quartiere Flaminio di Roma sta diventando il posto dove tutti vogliono essere. E a giudicare da come si sta sviluppando, sembra proprio che questo trend non scomparirà tanto presto.

© Riproduzione riservata