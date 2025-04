Il ritorno del grande divertimento: MagicLand riapre le sue porte da sabato 12 aprile

Nel cuore del Centro-Sud Italia, MagicLand è più di un parco divertimenti. È un luogo dove si incrociano ricordi d’infanzia e nuove avventure, dove famiglie intere ritrovano il gusto dello stupore. A partire da sabato 12 aprile, la nuova stagione prende il via con una promessa chiara: rendere ogni visita un’esperienza memorabile. E lo fa rilanciando in grande stile, con attrazioni capaci di parlare a generazioni diverse, combinando tecnologia, storytelling e adrenalina.

Sono ben 40 le attrazioni che compongono l’offerta del parco, distribuite in aree tematiche pensate per soddisfare le esigenze di ogni tipo di visitatore: da chi cerca la scarica di adrenalina pura a chi desidera semplicemente rallentare e godersi un momento di relax. Il messaggio è chiaro: MagicLand non è solo per bambini. È un luogo per chiunque abbia voglia di evadere dal quotidiano e tuffarsi – a volte letteralmente – in una dimensione altra.

Magic Winx: un’attrazione che unisce nostalgia e meraviglia

Tra le novità più attese spicca Magic Winx, una nuova esperienza ispirata all’universo del celebre Winx Club. Non si tratta solo di un omaggio alla popolare serie animata italiana – ormai un cult intergenerazionale – ma di un vero e proprio viaggio sensoriale che fonde narrazione e tecnologia.

Su una superficie di oltre 1.000 mq, i visitatori si muovono su magiche foglie volanti, attraversando pianeti incantati tra nebbia, neve, onde d’acqua e fasci di luce laser. È un’esperienza visiva e tattile, costruita per coinvolgere anche chi normalmente non si lascia impressionare facilmente da effetti speciali. Il viaggio dura più di quattro minuti, ma è il tipo di esperienza che rimane impressa molto più a lungo, specie per chi con le Winx ci è cresciuto.

Questo ritorno in grande stile delle fatine italiane è un gesto significativo: un ponte tra passato e presente, tra immaginazione infantile e sofisticazione tecnologica. Non è solo intrattenimento, ma un frammento di cultura pop che si fa esperienza condivisa.

MagicSplash: l’estate caraibica a un’ora da Roma

Dal 21 giugno, la stagione si arricchisce con la riapertura di MagicSplash, il parco acquatico interno a MagicLand, che amplia la sua offerta con due nuovi scivoli ad alta intensità. Alti oltre 20 metri, regalano emozioni forti a chi ama mettersi alla prova, ma sempre in un contesto controllato e sicuro.

Il concept di MagicSplash punta però anche al comfort. È stato creato come un piccolo angolo di tropici, con spiagge di sabbia finissima, piscine a onde, cabanas con frigobar, vasche idromassaggio e una vegetazione esotica che immerge completamente i visitatori in una nuova atmosfera. Non si tratta solo di bagnarsi e divertirsi: è un modo per vivere l’estate in modo alternativo, senza prendere voli intercontinentali.

Questa dualità – tra brivido e quiete – è la vera forza del parco. Pochi luoghi, in Italia, riescono a tenere insieme in modo così armonico l’adrenalina di un’attrazione meccanica e il relax di una giornata da resort.

Montagne russe, aree tematiche e spettacoli internazionali

Accanto alle novità, il cuore pulsante di MagicLand resta il suo parco tematico. Alcune attrazioni, come Shock, il launch coaster da 0 a 100 km/h in appena due secondi, o Mystika, la torre di caduta libera più alta d’Italia, sono ormai leggendarie. Ma anche esperienze meno estreme, come il dark ride Cagliostro o il water coaster Yucatan, hanno costruito la reputazione del parco come luogo accessibile ma mai banale.

Importante anche la varietà tematica: dall’Old West con i suoi oltre 5.000 mq dedicati alla frontiera americana, all’area Tonga, che con 13 attrazioni pensate per i più piccoli mantiene alto il livello qualitativo senza rinunciare alla sicurezza.

A dare ulteriore spessore all’offerta ci pensano i Les Farfadais, compagnia teatrale acrobatica francese famosa per le sue performance tra arte circense, effetti visivi e costumi mozzafiato. Il loro spettacolo estivo sul lago è tra i momenti più attesi della stagione.

Scuola, legalità e divertimento: quando il parco diventa aula

MagicLand non si limita a intrattenere. Da anni investe in progetti educativi dedicati alle scuole, ed è in questo spirito che nascono i rinnovati School Days, in partenza da maggio. Si tratta di giornate pensate per gli studenti di tutta Italia, durante le quali il parco si trasforma in una piattaforma didattica interattiva.

Con il coinvolgimento diretto di forze dell’ordine, enti pubblici e specialisti, i ragazzi potranno partecipare ad attività che affrontano temi centrali come la sicurezza stradale, il bullismo, il rispetto dell’ambiente e la legalità. È un modello di edutainment (educazione + intrattenimento) che cerca di rispondere a un bisogno reale: parlare ai più giovani in modo autentico, attraverso linguaggi che conoscono e ambienti in cui si sentono a loro agio.

Eventi, Giubileo e una stagione lunga tutto l’anno

MagicLand pensa anche al futuro, ancorandosi agli appuntamenti più rilevanti dell’anno. In occasione del Giubileo, proporrà un percorso interattivo a tema spirituale: “La porta del Giubileo”, un itinerario a tappe tra le attrazioni, con enigmi e prove che uniscono riflessione e gioco.

La stagione sarà scandita da eventi speciali, tra cui il Magic Fire Festival, spettacoli pirotecnici in grande stile, dj set con ospiti come Cristina D’Avena e i protagonisti di Radio 105, ma anche momenti ormai tradizionali come l’Oktober Fest, Halloween, e Magic Christmas, che chiuderà la stagione nel 2026.

Un investimento che parla chiaro

Dal 2019, l’acquisizione del parco da parte di Pillarstone ha segnato una svolta: 40 milioni di euro investiti, 5 dei quali soltanto per la stagione 2025. Secondo l’amministratore delegato Guido Zucchi, questi numeri riflettono una crescita concreta, sia in termini di attrattività che di risultati economici. Ma al di là dei dati, il messaggio è evidente: MagicLand sta evolvendo da parco di divertimento regionale a destinazione strategica per il turismo italiano.

