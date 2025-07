Il sindaco Gualtieri: “Le periferie di Roma fanno schifo”

Una dichiarazione che scuote

In occasione degli Stati generali della Bellezza tenutisi a Cava de’ Tirreni, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha lanciato un grido d’allarme che non è passato inosservato. “Le periferie di Roma fanno schifo”, ha affermato con decisione, sottolineando la necessità urgente di portare qualità urbana anche oltre i confini del centro storico. Le sue parole hanno suscitato un acceso dibattito politico e mediatico. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un problema di lunga data

Gualtieri ha messo in luce una problematica non nuova ma spesso trascurata: la disparità estetica tra il cuore pulsante della città eterna e le sue zone periferiche. “Roma è la città più bella del mondo”, ha detto, “ma bisogna guardare oltre il centro per vedere l’altra faccia della medaglia”. Questo vuol dire che molti quartieri fuori dal nucleo storico soffrono di una bruttezza palpabile e diffusa, situazione che secondo lui deve essere affrontata per migliorare la vivibilità complessiva. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Reazioni politiche accese

Le affermazioni del sindaco non sono passate inosservate nemmeno agli avversari politici. Il partito Fratelli d’Italia ha subito reagito bollando le parole di Gualtieri come “gravi e offensive”. A loro avviso, tali commenti potrebbero gettare un’ombra sulle aree già svantaggiate invece di promuoverne una riqualificazione costruttiva. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una sfida per il futuro

L’intervento del sindaco si inserisce in un contesto più ampio di riflessione sull’urbanistica della capitale italiana. Riportare bellezza e funzionalità nelle periferie significa anche ridisegnare spazi pubblici, rinnovare infrastrutture e incentivare progetti architettonici innovativi. Il lavoro da fare è tanto, ma l’obiettivo finale è quello di rendere ogni angolo della città degno della sua fama mondiale. E questo richiederà impegno politico e sociale congiunto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata