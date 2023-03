Il social media manager, una figura fondamentale per le aziende che curano pubblicità e immagine

Siamo da poco entrati nel 2023: si prosegue verso il futuro e si saluta il passato. Il mondo cambia, si evolve e, giorno dopo giorno, si comprende sempre di più che il ventesimo secolo è davvero quello del mondo digitale e dell’alta tecnologia! L’avvento del mondo digitale ha segnato un prima e un dopo in ogni settore della vita: da quello comunicativo, a quello logistico a quello lavorativo.

In base agli stimoli e ai mezzi a disposizione, alcuni lavori si estinguono ed altri nascono. Non a caso, tante figure professionali dedicate alla manualità sono state sostituite dall’intelligenza artificiale e, sempre per l’appunto, negli ultimi quindici anni si sono diffuse tante figure professionali inerenti al settore digitale, del web marketing, pubblicitario e comunicativo. Una di queste figure è sicuramente il Social Media Manager, letteralmente un manager dei social media!

Si è iniziato è parlare di questa figura lavorativa intorno al 2012. Una figura molto recente che, però, si è dipanata molto velocemente: nel giro di pochi anni, tantissime persone hanno scelto d’investire la loro formazione nel campo comunicativo per poi farne un lavoro. Il Social Media Manager, nel concreto, è la figura comunicativa e redazionale aziendale che si occupa di curare l’immagine e la reputazione online sui social network dell’azienda. I suoi complici sono molteplici: dalla creazione di didascalie e di video aziendali, fino alla programmazione di un calendario editoriale e delle strategie di comunicazione e di pubblicazione.

L’approccio aziendale, come è mutata la pubblicità con l’avvento dei social network

La pubblicità è una tipologia di comunicazione di massa volta ad esaltare il prodotto o i servizi di alcune imprese, persuadendo il cliente ad un possibile acquisto e creando un’immagine positiva del brand, del prodotto o della realtà pubblicizzata. La pubblicità esiste dall’età della pietra e nel corso dei secoli si è evoluta di concerto con il passo dell’uomo. Ogni secolo ha la sua pubblicità. Il medium, il mezzo di comunicazione, non può fare altro che cambiare se mutano le strumentazioni e le abitudini della massa. Al giorno d’oggi, è quasi scontato affermare che il mondo social è lo spazio più proficuo, immediato ed efficace per fare pubblicità e ottenere consensi e potenziali nuovi clienti. Ogni azienda, quindi, sfrutta al massimo tale spazio virtuale e ne affida il suo sviluppo a dei professionisti come appunto i grafici, i copywriter ed i Social Media Manager. Ogni azienda o figura professionale, aldilà del ramo di cui si occupa, si dedica alla cura dei propri profili social per offrire un quadro generale all’utente dei suoi servizi. Uno dei contenuti social preferito dalle aziende è sicuramente il video aziendale.

I video aziendali, cosa sono e come si realizzano

I video aziendali sono dei video nati con finalità pubblicitarie ma contenenti all’interno anche differenti e numerose informazioni sulla politica, lo stile e le occupazioni dell’azienda. Possono essere una sorta di videolezioni, ad esempio, per i nuovi dipendenti dell’azienda. Di fatto, tramite i video possono essere mostrati in modo interattivo ed interessante statistiche, grafiche e immagini significative. I video aziendali, quindi, vengono spesso usati in azienda durante i briefing o durante i corsi di formazione. Molto gettonati anche durante le fiere e gli eventi all’estero, perché sono di carattere sì professionale ma anche emozionale! In pochi minuti arrivano dritti al punto e sono capaci di conquistare nuovi clienti del mercato estero.

Possono essere realizzati in molteplici modi. Uno dei più gettonati, soprattutto per la realizzazione di tutorial, è il white board: si tratta di una ripresa esterna di un educatore che in tempo reale scrive su una lavagna tutti i contenuti d’apprendimento. Molto usata anche l’animazione degli oggetti reali o la realizzazione di un vero e proprio cartone animato. Tante volte possono essere utili nella realizzazione dei video aziendali anche i droni, perché riescono a riprendere dall’alto e donare al visore una panoramica completa. Può essere quindi utile per riprendere gli esterni di una sede fisica aziendale. Ad ogni modo, durante la consultazione con un cliente sono metodiche e lineari le fasi da affrontare per la progettazione di un video aziendale: colloquio preliminare con il cliente per conoscere i suoi gusti e le sue esigenze, copywriting per realizzare il testo promozionale, storyboard, produzione dei contenuti, speakeraggio e post-produzione del lavoro finale.

© Riproduzione riservata