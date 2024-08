Il sole intenso fa male, ma questa crema di più | Protezione UV, non comprare mai questa: penetra nel sangue e causa i tumori

Se è vero che il sole fa molto male alla pelle, dovreste stare attenti anche a questa crema che è dannosa per la pelle…

La vita mina d e il sole fanno bene, se però ci si espone la mattina molto presto e per poco tempo. Infatti, pur essendo l’esposizione ai raggi solari un fenomeno quotidiano, è importante sapere che ci sono dei rischi per l’eccessiva esposizione.

Questi sono legati in maggiormente proprio alla presenza dei raggi ultravioletti del sole, detti anche UV. Gli effetti di questi sulla pelle e la salute sono estremamente negativi.

Il rischio più comune è quello dei cancro alla pelle. Infatti, i raggi UV danneggiano gravemente le cellule cutanee, aumentando il rischio di mutazioni che possono portare al melanoma o ad altri tumori della pelle.

Il melanoma è una forma di tumore molto aggressiva he può velocemente diffondersi ad altre parti del corpo. Per questo motivo, la prevenzione è importantissima e bisogna in ogni modo difendere la propria pelle dai rischi del sole.

I rischi dei raggi ultravioletti

Un altro rischio significativo è invece quello dell’invecchiamento precoce della pelle. Infatti, i raggi UV accelerano la degradazione di collegane e la perdita di elasticità della pelle, portando alla comparsa non solo di rughe ma anche di macchie scure sulla pelle. Spesso questo processo viene peggiorato dal fatto che molte persone non utilizzano un’adeguata protezione solare.

L’esposizione eccessiva ai raggi solari può causare anche ustioni che poi danneggiano in modo grave e definitivo la pelle. Sembra che le scottature frequenti da bambini siano pericolose perché aumentano il rischio di cancro in età adulta. Per questo motivo è fondamentale utilizzare le creme solari e proteggere la propria pelle da questi raggi ultravioletti. Infatti, applicandole in modo frequente e con la giusta quantità si evita il rischio di scottature.

Attento a questa crema solare: fa più male dei raggi UV

Tuttavia, fondamentale è anche scegliere creme solare che abbiano degli ingredienti sicuri e evitino sostanze chimiche dannose. Per esempio, vanno assolutamente evitare le creme solari con ossibenzone che interferiscono con il sistema endocrino. Inoltre, bisogna utilizzare le creme solari in combinazione con altre misure preventive, come indossare abiti adatti e limitare l’esposizione al sole nelle ore più calde.

Attenti quando comprate le creme solari perché alcune di queste contengono pfas che sono dannosi per l’organismo e causano il cancro. Controllate la lista di ingredienti che potrebbero contenere diciture come “perfluoro-” o “polifluoro”. Addirittura contattate la casa produttrice per essere sicuri.