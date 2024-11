Il suo posto lo prende lui: momento nerissimo per Amadeus | L’ultima botta è quella fatale

Non è stato un esordio memorabile quello di Amadeus sul Canale Nove del gruppo Discovery. Lo showman viene già sostituito da un grande rivale

Esordio peggiore per Amadeus non ci poteva essere. L’avvio della nuova stagione non è andato secondo le aspettative del celebre conduttore ravennate, che prima dell’estate scorsa decise a sorpresa di lasciare la RAI per approdare sul Canale NOVE del gruppo Discovery.

L’ex conduttore del Festival di Sanremo ha portato con sé nella sua nuova avventura professionale tanto entusiasmo e la versione leggermente rinnovata de ‘I soliti ignoti‘, il game show condotto per anni su Rai Uno a cui ha dovuto cambiare nome.

Alla prova dei fatti però i risultati delle prime settimane di trasmissione non si sono rivelati all’altezza delle aspettative, tutt’altro. Amadeus ha finora straperso il confronto diretto con il suo nuovo alter ego. Il giovane conduttore Stefano De Martino sta spopolando su Rai Uno con ‘Affari tuoi’.

Le brutte notizie però per lo showman romagnolo non sono ancora finite. Dopo aver dato l’addio, comunque doloroso e sofferto, al Festival di Sanremo, la RAI avrebbe scelto il suo sostituto alla conduzione di un altro programma di vitale importanza per la sua programmazione.

Amadeus, un’altra batosta: così deve rinunciare a tutto

Il rapporto tra Amadeus e l’emittente di Stato si è ormai deteriorato del tutto e sarà molto difficile, se non impossibile, ricucirlo. Anzi, in questo caso il tempo non è affatto galantuomo come qualcuno sperava.

Lo dimostra la scelta, coraggiosa e molto probabilmente indovinata, dei dirigenti di Viale Mazzini di affidare la conduzione dello spettacolo di Capodanno a un altro big dell’intrattenimento. Un altro pezzo da novanta che dunque prenderà il suo posto.

Amadeus, addio anche al suo show preferito: ci sarà un altro

Mentre Carlo Conti sarà alla guida del Festival di Sanremo per i prossimi due anni, la conduzione de ‘L’anno che verrà‘ è stata affidata a Marco Liorni. Quest’ultimo da poco è tornato sulla tolda di comando de ‘L’Eredità‘, l’ormai storico game show di Rai Uno.

A dare conferma della decisione presa dal management dell’emittente pubblica è stato lo stesso Liorni che pertanto prenderà il posto di Amadeus. L’ex attore di serie TV ha poi aggiunto di aver iniziato da subito a lavorare all’organizzazione del programma con cui si saluterà il 2024 per dare il benvenuto al 2025. I telespettatori saranno pronti al cambio dopo anni? I numeri saranno chiari.