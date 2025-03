Il talento di Carmine Lamberti, bartender del Caruso Belmond, un drink da leggenda

Carmine Lamberti, Assistant Bar Manager del celebre Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, ha conquistato la competizione regionale Aibes Campania 2025. Un trionfo che porta il suo nome alla ribalta, proiettandolo verso la competizione nazionale, ma che, nella sua sobrietà e umiltà, Carmine dedica all’intera comunità dei bartender campani.

La vittoria di Carmine Lamberti all’Aibes Campania 2025

In un contesto competitivo di altissimo livello, con oltre cinquanta partecipanti provenienti da tutta la regione, il giovane talento ha saputo distinguersi grazie a un connubio di tradizione e innovazione, unendo la passione per la mixology alla celebrazione delle radici mediterranee.

Il drink vincente: Leucosia, omaggio alla sirena e al Mediterraneo

Il drink che ha portato Carmine alla vittoria si chiama Leucosia, un nome che evoca la figura mitologica della sirena emblema del Sud Italia, simbolo di seduzione e malinconia, di bellezza e mistero. Nel bicchiere, Leucosia è un tuffo di agrumi e spezie, un’onda aromatica che attraversa il palato e lascia il segno come il richiamo del mare.

L’ispirazione è quella di un viaggio, di un continuo andare e tornare, come il destino di chi vive di mare. Gli agrumi rappresentano la freschezza e la vitalità della Costiera Amalfitana, mentre le spezie richiamano i mercati e i porti, luoghi dove si intrecciano storie e profumi intensi. La composizione di questo cocktail è un omaggio alla cultura mediterranea, un sorso che racconta storie antiche e contemporanee, un racconto liquido di profumi e sapori.

Un maestro della mixology, tra passione e umiltà

Dietro il bancone mogano del Bar Caruso, che sembra la prua di una nave protesa verso il mare, Carmine Lamberti si muove con una naturalezza che affascina. Ogni gesto è studiato, preciso, eppure carico di quel calore umano che lo rende autentico e genuino.

Nonostante il trionfo, Carmine non perde occasione per esaltare la qualità dei suoi colleghi, sottolineando quanto la vittoria sia il frutto di un contesto di eccellenza, di un confronto continuo e costruttivo tra professionisti, dove la sperimentazione e lo scambio di idee sono il vero motore dell’innovazione.

Verso la competizione nazionale: il viaggio continua

Dopo il successo campano, la rotta è tracciata verso la fase nazionale della competizione Aibes, che si svolgerà sulla nave da crociera Costa Favolosa, in un viaggio che toccherà Genova, Marsiglia e Barcellona dal 26 al 30 ottobre. Anche lì, il mare sarà protagonista, non solo come scenario, ma come fonte d’ispirazione per nuovi racconti e nuovi drink.

Il talento di Carmine Lamberti non è solo nella tecnica o nella capacità di dosare aromi e sapori, ma nell’abilità di dare un’anima ai suoi cocktail, di rendere ogni creazione un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. La sua storia, fatta di passione e dedizione, è un tributo alla tradizione campana e all’arte della mixology, capace di trasformare un bicchiere in un racconto senza tempo.

Emilia Filocamo

