“Il tempo della creazione”: l’arte minuziosa e visionaria di Milena Scarcella

C’è un tempo dell’arte che non coincide con quello dell’orologio. È un tempo fatto di gesti lenti, di materia che prende forma centimetro dopo centimetro, di riflessioni silenziose. Questo tempo è protagonista della prima mostra personale di Milena Scarcella, “Il tempo della creazione”, ospitata alla Galleria Vittoria di Roma e curata da Lorenzo Canova. Non si tratta solo di una mostra, ma di un’esperienza estetica e sensoriale, di un invito a rallentare lo sguardo e lasciarsi guidare da una forma espressiva che fonde passato e presente: il mosaico in argilla polimerica.

Scarcella, artista romana trapiantata nella quiete delle campagne sabine, ha saputo trasformare un materiale moderno – spesso relegato all’ambito decorativo – in un mezzo d’espressione poetico e nobile. Le sue opere, venti inediti esposti per la prima volta, raccontano un viaggio interiore fatto di ricerca, dedizione e cura maniacale per il dettaglio. Ogni tessera, scolpita, colorata e cotta singolarmente, è frutto di un rituale quasi meditativo, dove anche l’oro zecchino e il platino entrano in scena non come orpelli, ma come presenze simboliche.

L’arte del frammento che si fa totalità

L’approccio di Milena Scarcella al mosaico non è nostalgico né semplicemente innovativo. È un atto di rigenerazione. Riprendendo l’antica tradizione musiva, l’artista la innesta in una sensibilità profondamente contemporanea. Nessuna figura riconoscibile, nessuna narrazione lineare: l’astrazione diventa strumento di dialogo intimo con l’osservatore. Le composizioni non impongono un significato, ma suggeriscono, evocano, aprono spazi di immaginazione. Ogni opera è una sorta di mappa interiore, costruita con un lessico fatto di tessere talvolta inferiori al millimetro, molte delle quali ospitano micro-mosaici al loro interno.

Il risultato è un equilibrio raro tra rigore tecnico e libertà compositiva, tra materia e luce. Le superfici delle opere brillano, ma non abbagliano: vibrano. Sono strutture complesse che sembrano respirare, mutare a seconda dell’inclinazione dello sguardo, quasi a voler restituire la profondità del gesto che le ha generate.

L’influenza di Klimt e la voce della Natura

Chi osserva i lavori di Scarcella può cogliere un eco sottile di Gustav Klimt. Non tanto nelle citazioni dirette, quanto nello spirito: l’amore per l’oro, per la decorazione come strumento di intensificazione emotiva, per la fusione tra arte e natura. Ma c’è di più. A differenza di Klimt, qui non si cerca il volto, il corpo, la figura. Si cerca l’origine, il battito primordiale. Le forme vegetali, i motivi organici, la forza simbolica dei materiali ci parlano di un contatto profondo con l’ambiente. Non è un caso che il laboratorio di Milena sia immerso tra un oliveto e un bosco, in una zona della Sabina che ha il sapore delle cose autentiche. Questo legame si avverte in ogni centimetro delle sue opere, che sembrano nascere dalla terra e ritornare alla terra, pur brillando di luce propria.

L’abitare il tempo attraverso la creazione

“L’arte è il linguaggio dell’anima”, afferma Milena. E c’è qualcosa di radicalmente vero in questa dichiarazione. Perché le sue opere parlano, sì, ma senza parole. Parlano al tatto, alla vista, al respiro. Trasmettono un’emozione che non si esaurisce in un colpo d’occhio. Richiedono tempo, lo stesso tempo che l’artista ha impiegato per crearle. Tempo che si stratifica, che si fa materia. “Ogni tassello racconta una storia che puoi osservare… che puoi toccare…”: è qui che si trova il senso più profondo del suo lavoro. Nella capacità di costruire una narrazione silenziosa, fatta di frammenti che, messi insieme, non illustrano ma rivelano.

Lorenzo Canova, curatore della mostra, lo sottolinea bene: “L’arte di Scarcella nasce dal tempo e celebra il tempo”. E questa celebrazione non è nostalgica, ma viva, vibrante, profondamente contemporanea. È il tempo dell’attesa, della pazienza, della contemplazione. Un tempo che oggi rischiamo di perdere e che qui, invece, si manifesta in tutta la sua ricchezza.

Un’artista fuori dal rumore

Nata a Roma nel 1976, Milena Scarcella ha costruito la sua voce artistica fuori dai circuiti tradizionali, passando attraverso la moda, la scultura, la creazione di gioielli. Un percorso trasversale, che l’ha portata a trovare nell’argilla polimerica non solo un mezzo espressivo, ma un’estensione del proprio sentire. La sua ricerca non è mai stata frutto di strategia, ma di necessità. Un bisogno autentico di esprimere, di trasformare la materia in racconto, di lasciare che la lentezza del processo diventasse parte integrante dell’opera.

La sua scelta di vivere e lavorare nella quiete rurale non è un gesto romantico, ma un atto coerente. Un modo per proteggere la propria sensibilità, per restare in ascolto, per coltivare una visione che ha bisogno di silenzio e immersione.

Una mostra da vivere lentamente

L’esposizione è accompagnata da un catalogo edito da Officine Vittoria, con testi critici di Lorenzo Canova e un apparato iconografico di grande qualità. Ma prima ancora di essere un evento artistico, questa mostra è un invito a rallentare. A restare davanti a un’opera più di qualche secondo. A cercare il ritmo nascosto delle cose fatte con cura. A lasciarsi toccare – davvero – dalla bellezza. Perché, come insegnano i mosaici di Milena Scarcella, c’è una bellezza che non si impone. Si offre, un tassello alla volta.

Il tempo della creazione è visitabile alla Galleria Vittoria, via Margutta, 103 a Roma, fino al 18 aprile 2025.

