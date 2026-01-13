Il Toro al 90′ espugna ancora la Capitale: Roma-Torino 2-3, giallorossi eliminati

Roma-Torino bissa quello che è successo a metà settembre alla terza di campionato. La squadra di Baroni espugna ancora l’Olimpico e lo fa in una partita combattuta e divertente dove la Roma va sotto tre volte, l’ultima a pochi secondi dal 90’. Giallorossi prematuramente eliminati dalla Coppa Italia.

Roma-Torino: la cronaca del primo tempo

Gian Piero Gasperini, che deve ancora fare a meno degli infortunati Dovbyk, Ferguson e Pellegrini più Mancini squalificato, schiera una Roma inedita facendo rifiatare qualche titolarissimo. Confermato Svilar in porta, in difesa panchina iniziale per Hermoso e Ndicka rientrante dalla Coppa d’Africa: Celik a destra, Ziolkowski al centro e Ghilardi a sinistra. A centrocampo Rensch a destra, al centro Pisilli e Cristante (Capitano), a sinistra Wesley. In attacco a sorpresa torna Bailey al centro dell’attacco dopo l’infortunio a Torino il 20 dicembre scorso, assistito da Soulé ed El Shaarawy. Marco Baroni, che a settembre ha battuto la Roma all’Olimpico, opta per un 3-5-2 con in attacco Simeone e Adams.

Al terzo minuto Pisilli servito al limite da Soulé va col piatto d’incontro e Paleari si deve distendere sul primo palo per allungare la palla in corner. Al 12’ risponde il Toro che libera al tiro Adams ma il rasoterra è troppo morbido per Svilar che blocca. Al quarto d’ora altro rischio della Roma a campo aperto dove s’infila Gineitis servito alla perfezione da Vlasic. Rensch interviene da ultimo uomo prendendo però la palla: l’arbitro Bonacina ammonisce il giallorosso, dalla punizione seguente Coco calcia di poco alto.

Il Torino copre bene gli spazi nel proprio terzo difensivo e riparte molto velocemente ma al 24’ è la Roma che coglie di sorpresa gli avversari distendendosi sulla sinistra: Wesley servito da El Shaarawy col mancino calcia però male. Occasionissima alla mezz’ora: Cristante dall’out di destra mette il pallone in mezzo dove El Shaarawy taglia benissimo, anticipa sul tempo Tameze e da ottima posizione prova il colpo sotto a scavalcare Paleari ma il pallone va oltre la traversa. Al 35’ la doccia fredda. Su un pallone rilanciato in avanti, Celik vince il contrasto aereo con Adams ma cade per terra, la palla torna subito allo scozzese che, leggermente defilato sulla destra gode di qualche metro di libertà. Così da oltre 25 metri non ci pesa su e col destro mette la palla sul palo più lontano dove Svilar non può arrivare: Toro in vantaggio. La reazione della squadra di casa è debole e il primo tempo si chiude senza altre emozioni.

Nella ripresa il pareggio immediato

Dopo l’intervallo Gasperini mette mano subito alla difesa inserendo i centrali titolari, Hermoso e il rientrante Ndicka, per Ziolkowski e Rensch con Celik che avanza sulla destra. 24 secondi ed è proprio Hermoso che pareggia subito i conti. Pisilli recupera palla a centrocampo e serve Bailey, il giamaicano aspetta l’arrivo di Hermoso che attacca lo spazio centrale: riceve, salta Tameze e col sinistro davanti a Paleari non sbaglia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dopo 6 minuti il Torino torna avanti con un’azione sviluppata sulla destra, partita e finalizzata ancora da Che Adams. Dal cross basso deviato il pallone carambola su Vlasic a centro area che appoggia nello stretto allo scozzese. Stavolta il tiro è debole ma Svilar è difettoso nell’intervento: 1-2. Allora Gasp decide di cambiare anche dalla mediana in su: dentro Kone per Pisilli e Dybala per Soulé. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Squillo della Joya al 68’: pescato in verticale da Kone calcia di prima intenzione, Paleari respinge. Il Torino torna allo spartito iniziale non lesinando qualche sortita. A 10 dalla fine Gasperini prova la carta del classe 2009 Antonio Arena che si rivela vincente dopo appena un minuto: azione insistita in cui la Roma non sfonda centralmente, allora Wesley mette un cross dalla trequarti dove in mezzo all’area proprio Arena spizza di testa e insacca. Esplode l’Olimpico per il primavera che compirà 17 anni tra un mese e bagna come meglio non poteva il suo primo minuto tra i professionisti. Il Torino torna in avanti e con Aboukhlal ha un’occasione, col destro al volo su cross da destra, palla larga. Dall’altra parte Arena manca di poco la doppietta su guizzo dalla destra di Celik. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Al 90’ il Torino per la terza volta torna in vantaggio e stavolta in maniera definitiva: sugli sviluppi da corner stacca di testa Casadei, Svilar respinge di piedi ma il pallone rimane nell’area piccola dove il più lesto è Ilkhan che insacca. Preme disperatamente negli ultimi minuti la Roma, ancora con Arena che da posizione defilata col destro calcia a lato. Nemmeno l’ultimo calcio piazzato è utile, così il Torino espugna l’Olimpico per la seconda volta in stagione eliminando a sorpresa i giallorossi.

Roma-Torino: il tabellino della partita

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski (46’ Ndicka), Ghilardi; Rensch (46’ Hermoso), Pisilli (57’ Kone), Cristante, Wesley; Soulé (57’ Dybala), El Shaarawy, Bailey (80’ Arena). All. Gasperini

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Ismajli (69’ Maripan), Coco: Lazaro, Vlasic, Ilxhan, Gineitis (69’ Casadei), Aboukhlal (86’ Dembelé); Simeone (69’ Njie), Adams (88’ Ngonge). All. Baroni

Marcatori: 35’ Adams, 46’ st Hermoso, 52’ Adams, 81’ Arena, 90’ Ilkhan

Ammoniti: 14’ Rensch, 23’ Aboukhlal, 47’ Lazaro, 92’ Ghilardi

Arbitro: Bonacina; Assistenti: Cipressa, Politi; Quarto Uomo: Marinelli; VAR: Mazzoleni; A-VAR: Paganessi.

Recupero: 1’ primo tempo, 5’ secondo tempo