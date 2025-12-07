Il vantaggio di Isaksen dura poco, la riprende Odgaard: Lazio 1-1 Bologna

Allo Stadio Olimpico il match tra Lazio e Bologna si accende sin dai primi istanti. La squadra di Maurizio Sarri prova subito a prendere campo, muovendo il pallone con pazienza e cercando di mettere in moto i suoi uomini più tecnici tra le linee, mentre il Bologna di Vincenzo Italiano non rinuncia a ripartire con decisione ogni volta che recupera palla. La prima grande occasione biancoceleste arriva al 15’: un passaggio filtrante apre la difesa rossoblù e libera Gustav Isaksen in area. Il danese controlla con eleganza e conclude rasoterra verso il centro della porta, ma Federico Ravaglia è reattivo e si distende per respingere, strozzando l’urlo dell’Olimpico. Pochi minuti più tardi, al 20’, arriva il primo cartellino della gara: Nuno Tavares interviene con troppa irruenza e l’arbitro non esita ad ammonirlo, segno di una partita già carica di tensione.

È però il Bologna a costruire le occasioni più nitide nella fase centrale del tempo. Al 30’ Jens Odgaard si ritrova liberissimo in area: controllo rapido e destro potentissimo da distanza ravvicinata, ma Ivan Provedel compie un intervento prodigioso, respingendo un pallone che sembrava destinato a finire in rete. Un minuto dopo, al 31’, il direttore di gara estrae il giallo per Nikola Moro, punendo un intervento in netto ritardo a centrocampo. La pressione emiliana non si esaurisce. Al 33’ un rimbalzo favorevole al limite dell’area capita sul destro di Tommaso Pobega: il centrocampista non ci pensa due volte e scaglia un missile verso l’angolino basso di sinistra. Anche stavolta Provedel è all’altezza, volando a deviare e tenendo la Lazio aggrappata allo 0-0.

Nel momento di maggiore sofferenza, però, i biancocelesti trovano il vantaggio. Al 38’ Mattia Zaccagni riceve un pallone morbido in area e calcia con forza verso l’angolino basso di destra, trovando la grande risposta di Ravaglia, che respinge in tuffo. Sulla ribattuta, però, si avventa come un rapace Gustav Isaksen, che da due passi ribadisce in rete e firma l’1-0. L’Olimpico esplode, convinto di aver indirizzato la partita.

La gara però non dà tregua. Al 39’ problema fisico per Nicolo Casale, che è costretto a lasciare il campo: al suo posto entra Lorenzo De Silvestri, con Vincenzo Italiano che ridisegna la linea difensiva rossoblù. E proprio il Bologna, un minuto dopo, trova la forza di reagire. Al 40’ Nadir Zortea affonda sulla corsia, approfitta di un varco clamoroso nella retroguardia biancoceleste e si presenta al tiro: conclusione precisa verso la sinistra, Provedel ci arriva ancora una volta e devia il pallone contro il palo. Sulla palla vagante si fionda Jens Odgaard, che questa volta non perdona: destro potente e rasoterra centrale, portiere battuto e 1-1 ristabilito.

Dopo qualche minuto di gestione e senza ulteriori sussulti clamorosi, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi al 48'. Primo tempo intenso, vibrante, con una Lazio capace di colpire nel momento giusto ma punita da un Bologna mai domo, trascinato dalle giocate di Odgaard, Pobega e Zortea e dalle parate di un attentissimo Ravaglia. Tutto apertissimo per la ripresa.

Secondo Tempo

Si riparte allo Stadio Olimpico con il tabellone ancora in bilico e una gara che promette scintille. Al rientro dagli spogliatoi Maurizio Sarri decide di intervenire subito sulle corsie: fuori Nuno Tavares, dentro Manuel Lazzari, mentre Gustav Isaksen lascia spazio a Matteo Cancellieri nel tentativo di dare maggiore profondità offensiva. Alla prima fiammata della ripresa è invece il Bologna a farsi notare, ma la gara rimane incerta e nervosa. Al 49’ la tensione comincia a crescere: Nicolo Cambiaghi si lancia in un contrasto troppo irruento e Michael Fabbri lo punisce con il giallo. Pochi minuti più tardi arriva il primo squillo biancoceleste del secondo atto: al 59’ Taty Castellanosesce dal campo e lascia spazio a Tijjani Noslin, chiamato a dare peso e freschezza al reparto offensivo della Lazio.

Passa poco e i biancocelesti costruiscono una doppia occasione clamorosa nel giro di pochi secondi. Al 63’ prima Matteo Cancellieri sfiora il gol con un colpo di testa sul primo palo, ma Federico Ravaglia vola e mette in angolo; poi sul prosieguo dell’azione Matteo Guendouzi raccoglie il pallone e calcia di prima verso l’angolino basso di destra, ma ancora il portiere rossoblù compie un intervento monumentale. L’Olimpico trattiene il fiato, il Bologna resta vivo. Da lì in avanti succede di tutto. Al 64’ Vincenzo Italiano risponde con un triplo innesto offensivo: dentro Lewis Ferguson, Jonathan Rowe e Federico Bernardeschi per Nikola Moro, Nicolo Cambiaghi e Riccardo Orsolini, un chiaro segnale di voler alzare il baricentro e ribaltare l’inerzia della gara. La partita si scalda ulteriormente al 67’, quando Manuel Lazzari entra duro e si prende un giallo inevitabile.

È una fase di pressione continua della Lazio, che al 73’ va ancora vicinissima al vantaggio con Matteo Guendouzi: destro secco dal limite verso l’angolino basso, Ravaglia risponde come un felino e devia in corner. Al 74’ ci prova Tijjani Noslin di testa sugli sviluppi dell’angolo, ma il portiere rossoblù è ancora perfetto: si oppone di riflesso e salva il risultato. Il momento chiave arriva tra il 78’ e il 79’. Prima Mario Gila entra duro e si prende il giallo, poi il difensore insiste, commette un nuovo intervento falloso e si vede sventolare il secondo cartellino: espulsione inevitabile. La Lazio resta in dieci e la gara cambia volto. Subito dopo, al 80’, Toma Basic lascia il campo per Patric, mentre al 76’ era entrato anche Fisayo Dele-Bashiru al posto di Danilo Cataldi, cercando energie fresche in mezzo al campo.

Il finale è un vortice di cambi e ammonizioni. All'84' giallo per Juan Miranda e contestualmente esce Santiago Castro, sostituito da Thijs Dallinga per un ultimo assalto rossoblù. Ma la Lazio, seppur in inferiorità numerica, serra le linee e resiste con coraggio. Si combatte fino al 96', poi Michael Fabbri porta il fischietto alla bocca e decreta la fine: 96', triplice fischio e buio sul campo. Un secondo tempo vibrante, acceso, con due portieri protagonisti e un rosso che ha segnato l'inerzia del match, ma non abbastanza per ribaltarla.

Pagelle

Provedel – 7

Marusic – 5,5

Gila – 6

Romagnoli – 6

Nuno Tavares – 5

Guendouzi – 6,5

Cataldi – 5,5

Basic – 6

Isaksen – 6

Castellanos – 6

Zaccagni – 6,5

Subentrati

Lazzari – 5,5

Cancellieri – 6

Noslin – 6

Patric – 6

*Foto Profilo X S.S. Lazio