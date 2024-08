Ilary Blasi, dopo il divorzio un’altra batosta | Brutta notizia in queste ore: è finita nel peggiore dei modi

Che batosta per Ilary Blasi, peggio di così non poteva andare

Conduttrice amata in tutt’Italia, nata come letterina di Passaparola e poi evoluta in una professionista capace ma pur sempre leggera e divertente, Ilary Blasi è a tutti gli effetti una delle donne più amate della televisione italiana odierna.

Nel suo curriculum si leggono molte esperienze, dai reality show ai programmi più seri come Le Iene, che le hanno donato esperienza e popolarità. Oltre a quella di conduttrice, però, la Blasi ha anche un’altra mansione ben più profonda e più difficile che è quella della mamma.

Con l’ormai ex marito Francesco Totti, infatti, ha messo al mondo tre figli: Christian, Chanel e Isabel. Oggi che il matrimonio è finito e che sembrava aver ritrovato la serenità a fianco dell’imprenditore tedesco Bastian Muller, però, un’altra batosta le piomba tra capo e collo.

Che batosta per Ilary Blasi: non gliene va bene una

Il divorzio, che a lungo ha fatto parlare tutti gli italiani, si può dire che a Ilary Blasi abbia anche fruttato un po’ di soldi. Non stiamo parlando di quelli relativi alla questione giudiziaria ma a quelli che ha guadagnato dalla produzione del docu-film Unica e del relativo libro, nel quale ha raccontato la vicenda del suo divorzio. Nonostante ciò, però, la Blasi ha continuato a lavorare come conduttrice e, nell’ultimo periodo, è stata al timone di Battiti Live con Alvin, suo collega ed amico da moltissimi anni. A differenza di quanto ci si aspettava, lo show musicale non ha fruttato i risultati sperati e l’ultima puntata è stata la meno vista in assoluto.

L’ultimo appuntamento di questa terza stagione, infatti, ha conquistato 1 milione e 784 mila spettatori, uno share del 14,2%: si tratta di una percentuale bassa, che probabilmente neanche gli addetti ai lavori si aspettavano.

Il futuro di Ilary Blasi

Sul futuro lavorativo della Blasi non ci sono molte certezze. Inizialmente si diceva che a lei sarebbe andata la conduzione de La Talpa, poi invece assegnata a Diletta Leotta: nonostante qualcuno pensasse che fosse stata scartata, in realtà Giuseppe Candela su Dagospia ha rivelato che è stata lei stessa a rifiutare.

A questo punto, quindi, non si sa se la showgirl la si rivedrà presto in tv. Una cosa, però, è certa: la Blasi ha firmato una parte da attrice in un film con Giampaolo Morelli e presto, su Netflix, arriverà la seconda parte di Unica, che però avrà un altro titolo.