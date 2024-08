Ilary Blasi nel baratro, dopo Totti ha perso anche lei | Dalla tv alla vita privata: la situazione è gravissima

Non è un periodo particolarmente propizio per Ilary Blasi: la showgirl romana ha incassato un’altra delusione dopo la rottura con Totti

Da quando il matrimonio con Francesco Totti è naufragato, ormai in via definitiva, nell’estate del 2022, la vita di Ilary Blasi ha preso una piega non del tutto propizia. Se sotto l’aspetto sentimentale la conduttrice di Mediaset ha trovato un nuovo amore nell’imprenditore tedesco Bastian Muller, altre vicende non sono andate secondo i suoi desideri.

In primis, la sua attività professionale ha segnato il passo all’improvviso. Nell’ultima annata televisiva appena trascorsa l’ex Letterina di “Passaparola” è stata esclusa dai palinsesti di Mediaset, un evento ripetutosi anche nella prossima stagione.

Ilary ha infatti perso la conduzione de “L’Isola dei Famosi“, il reality alla cui guida è rimasta per tre anni consecutivi e che il presidente Pier Silvio Berlusconi in persona ha preferito affidare a Vladimir Luxuria, con risultati peraltro nient’affatto esaltanti.

Nonostante le voci di un suo ritorno alla conduzione del reality siano state insistenti, soprattutto nelle ultime settimane, l’ex Lady Totti dovrà accontentarsi di guardare la prossima edizione de “L’Isola dei Famosi” in televisione. Pier Silvio Berlusconi ha infatti gelato le sue speranze con alcune dichiarazioni rilasciate nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti.

Ilary Blasi, ormai ha perso tutto: anche una storica amicizia è finita male

Se le vicende professionali non stanno procedendo nel migliore dei modi, non va molto meglio il capitolo dei rapporti umani. Fino a qualche tempo fa uno dei punti fermi nella vita di Ilary Blasi era l’amicizia, definita da tutti profonda e quasi indissolubile con una sua celebre collega di lavoro.

La decisione di Ilary di affidare esclusivamente alla piattaforma streaming Netflix la realizzazione del documentario “Unica”, dedicato alla storia d’amore con Francesco Totti, ha mandato su tutte le furie il presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi e di conseguenza anche la sua compagna.

Ilary Blasi, è finita anche l’amicizia con l’ex Letterina: non c’è più niente da fare

La compagna di Pier Silvio, come tutti sanno, è Silvia Toffanin, con la quale Ilary Blasi aveva costruito una splendida amicizia. La questione del documentario e altre vicende hanno però contribuito ad allontanare le due showgirl, ora sempre più distanti.

Dal matrimonio finito a un’amicizia che si è irrimediabilmente deteriorata: di certo non è un periodo memorabile per Ilary Blasi sul piano dei rapporto umani. E per fortuna che c’è Bastian Muller, il quale le avrebbe chiesto addirittura di sposarlo. Ma questa è un’altra storia…