Ilary Blasi non è INCINTA | Arriva la smentita ufficiale sulla conduttrice: depistaggio o sincerità? Questo dettaglio chiarisce tutto

Se ne parla da tempo, la voce secondo cui Ilary Blasi fosse incinta del suo compagno si era fatta insistente. Ora abbiamo la risposta

È il gossip più dibattuto e discusso del momento, la notizia che ha scosso tutti i fan dell’ex Lady Totti. Perché si parla proprio di lei, di Ilary Blasi, nei giorni scorsi balzata agli onori della cronaca giudiziaria per aver denunciato l’ex capitano della Roma reo di aver lasciato sola a casa la loro figlia più piccola, Chanel.

Una denuncia finita subito nel nulla, in quanto è stato subito accertato che a casa con la piccola era presente la tata o baby-sitter che dir si voglia. Nel frattempo però a proposito della conduttrice televisiva hanno iniziato a fioccare le indiscrezioni in merito a una sua probabile gravidanza.

Come molti sanno qualche mese dopo la rottura definitiva con Francesco Totti, Ilary Blasi ha iniziato una nuova relazione con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, conosciuto durante una vacanza sulla neve.

Tra i due è scoppiata subito la scintilla, una passione travolgente poi sfociata in un legame sincero e a quanto pare molto profondo. L’ancor misterioso business man teutonico è ormai uno di famiglia, tanto da aver instaurato un ottimo rapporto con i figli di Ilary Blasi.

Ilary Blasi è davvero incinta? La risposta gela tutti i suoi fan

A lanciare lo scoop che ha fatto sobbalzare tutti i fan della showgirl romana è stato il noto magazine ‘Diva e Donna’. Secondo la nota rivista c’è un dettaglio da non trascurare che può far pensare che Ilary Blasi sia incinta.

Si tratta di uno scatto in cui si vede proprio Bastian Muller accarezzare con particolare delicatezza la pancia della conduttrice Mediaset. Per Ilary Blasi si tratterebbe, nell’eventualità, del quarto figlio dopo i tre avuti da Francesco Totti.

Ilary Blasi, arriva la risposta definitiva: possiamo farcene una ragione

A tutt’oggi da parte della coppia non sono arrivate né conferme né tanto meno smentite. A gelare le speranze dei fan è arrivata però la risposta decisa del noto giornalista ed esperto di gossip Gabriele Parpiglia il quale ha escluso a priori un’ipotesi di questo tipo.

Dunque, niente gravidanza per Ilary Blasi che a quanto pare sembra felice della sua nuova relazione così com’è. Un quarto figlio insomma non è nei programmi, almeno per il momento. Staremo a vedere nelle prossime settimane se ci saranno o meno delle novità a riguardo.