Ilary Blasi torna a L’Isola dei Famosi? La sua risposta non lascia dubbi: i fan non aspettavano altro

C’è ancora lo storico reality nel futuro professionale di Ilary Blasi? Le parole dell’ex Lady Totti chiariscono tutto. I fan sono spiazzati

La lontananza dalla tv non sembra pesarle affatto. L’esclusione a sorpresa dai palinsesti di Mediaset non ne ha incrinato entusiasmo e fiducia nel futuro. Anzi, Ilary Blasi afferma con decisione di non essere mai stata così felice come ora.

La showgirl e conduttrice, nonché ex moglie di Francesco Totti, sta vivendo con particolare slancio questa nuova fase della sua vita. Dal rapporto con il compagno, l’imprenditore tedesco Bastian Muller, fino al progetto di visitare tutti i paesi del mondo.

“Era da tempo che sognavo di viaggiare, ma quando i bambini erano piccoli non si poteva. Adesso è cambiato tutto – ha dichiarato entusiasta nel corso di un’intervista concessa al Fatto Quotidiano -. La tv non mi manca per niente“.

L’occasione della chiacchierata con il quotidiano diretto da Marco Travaglio è stata fornita dall’uscita sulla piattaforma streaming Netflix della nuova docu-serie sulla vita dell’ex Lady Totti. Si tratta in grandi linee del seguito di ‘Unica’, il primo documentario andato in onda un anno fa.

Ilary Blasi, il futuro a Mediaset è a rischio: le dichiarazioni fanno discutere

La decisione presa direttamente dal numero uno di Mediaset Pier Silvio Berlusconi di toglierle la conduzione de ‘L’Isola dei Famosi’ non ha portato fortuna all’azienda di Cologno Monzese. Gli ascolti dell’ultima edizione presentata da Vladimir Luxuria sono crollati.

Un mezzo disastro al quale il presidente dell’emittente del biscione starebbe cercando di rimediare coinvolgendo nuovamente Ilary Blasi. Per risollevare le sorti del reality made in Honduras i vertici di Mediaset avrebbero in mente di riportare la showgirl romana sulla tolda di comando.

Ilary Blasi, decisione a sorpresa: che sgarbo a Pier Silvio Berlusconi

Sempre nel corso dell’intervista concessa al Fatto Quotidiano, a fronte di una domanda precisa in merito a un suo possibile ritorno a ‘L’Isola dei Famosi‘ o comunque con un nuovo programma ideato dagli autori di Mediaset, Ilary Blasi ha risposto senza tentennamenti di sorta.

“No, per adesso non torno in tv. Mi rivedrete sul piccolo schermo ma solo su Netflix a partire dal 9 gennaio”. A questo punto a Cologno Monzese devono scegliere una nuova conduttrice e il nome che si fa da più parti è quello di Elenoire Casalegno, che nella scorsa edizione ha interpretato il ruolo di inviata.