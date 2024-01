Illinois, Trump non firma l’impegno a non rovesciare governo

(Adnkronos) – Donald Trump non ha firmato l'impegno a non rovesciare il governo che lo stato dell'Illinois chiede a tutti i candidati alle primarie del 19 marzo. E' quanto emerge dai documenti depositati dall'ex presidente americano, all'indomani del terzo anniversario dell'insurrezione del 6 gennaio 2021, quando i sui sostenitori assaltarono Capitol Hill per impedire la certificazione della vittoria del presidente Joe Biden. L'impegno è contenuto in un giuramento di lealtà tradizionalmente richiesto a tutti i candidati in Illinois, ma non strettamente obbligatorio. Trump l'aveva firmato nelle campagne elettorali del 2016 e il 2020. Nel giuramento, i candidati affermano di non appartenere ad alcuna organizzazione comunista o "ad un'agenzia politica straniera, partito, organizzazione o governo che sostengano il rovesciamento con la forza del governo costituzionale". "Per tutta la storia della nostra nazione – ha commentato la campagna elettorale di Biden – i presidenti hanno posto la loro mano sulla Bibbia e giurato di proteggere e rispettare la Costituzione degli Stati Uniti. E Donald Trump non è in grado di firmare un foglio per dire che non vorrà tentare un golpe per rovesciare il nostro governo". Largamente in testa ai sondaggi per le primarie repubblicane, Trump ha dichiarato ieri sera ad un comizio in Iowa che i rivoltosi del 6 gennaio ora in carcere sono "ostaggi" e andrebbero liberati subito. "Bisogna liberare gli ostaggi del 6 gennaio. Hanno sofferto. Qualcuno li chiama prigionieri. Io li chiamo ostaggi. Rilascia gli ostaggi del 6 gennaio, Joe. Puoi farlo facilmente", ha detto Trump , rivolgendosi al presidente Joe biden. Trump, che Biden definisce "un pericolo per la democrazia", è stato incriminato in quattro processi che riguardano le sua attività economiche e il suo ruolo nell'attacco del 6 gennaio. Inoltre l'8 febbraio la Corte Suprema ma dovrà pronunciarsi sulla decisione del Colorado di non ammettere Trump alle primarie perché è stato coinvolto in una insurrezione. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

