Impermeabilizzazioni Roma: metti al sicuro il tuo appartamento

L’acqua può essere un serio problema per gli appartamenti, soprattutto nella stagione invernale e fredda. Oltre a portare muffa, batteri, cattivo odore e marciume, può anche indebolire le strutture portanti della casa, rovinare le fondamenta, causare crepe e nei casi più gravi crolli, diventando pericolosa per la vita di chi vive in quella casa.

Per questo Divisione Resine offre il servizio di impermeabilizzazioni Roma che consente di impermeabilizzare tutte le zone della casa più a rischio, tra cui seminterrati e cantine e tetti, ma anche balconi e bagni.

Come funzionano le impermeabilizzazioni Roma

Divisione Resine, come dice il denominativo stesso dell’azienda, per impermeabilizzare utilizza una speciale resina epossidica, resistente e che viene inserita con metodi non invadenti. Per questo motivo può essere inserita sia durante la fase di costruzione che successivamente, in fase di ristrutturazione o come intervento mirato.

Il bagno è un luogo dove l’umidità rimane e stagna per un periodo prolungato. Se il pavimento non è impermeabilizzato contro le perdite, l’acqua filtra nei mattoni e fuoriesce dal tetto dell’appartamento sottostante causando disagi ai vicini. L’impermeabilizzazione convenzionale a base di polimeri non garantisce una soluzione duratura a questo tipo di perdite. Per aree umide così critiche come può essere il bengo, è necessaria l’impermeabilizzazione con resina epossidica.

Con la resina epossidica si possono impermeabilizzare anche i balconi: è molto importante farlo in maniera professionale già dal primo momento, in quanto, come si può facilmente intuire, i balconi sono fra le zone più esposte all’azione dell’acqua che potrebbe diventare un serio problema se il lavoro non è effettuato ad arte.

Ecco perché diventa fondamentale rivolgersi a professionisti del settore, come gli esperti di Divisione Resine, che in poche e semplici mosse e senza sporcare, invadere troppo la casa o rompere i muri, riusciranno a sistemare il tuo problema, offrendoti una soluzione che durerà a lungo e che non dovrai mai più ritoccare.

La resina epossidica permette di avere un’impermeabilizzazione impeccabile senza dover riaprire i muri ed effettuare lavorazioni che prenderebbero tempo e soldi preziosi.

Qualora dovessi procedere con un’impermeabilizzazione di un appartamento, un condominio, una terrazza, uno scantinato, un garage, oppure di un parcheggio o di una struttura sotterranea, di un edificio, non esitare a metterti in contatto con i maestri nell’arte della posa della resina epossidica per l’impermeabilizzazione Roma, i professionisti di Divisione Resine.

© Riproduzione riservata