Imprese, Ferrari (Gruppo Montenegro): “Bene valorizzare legame centenario Select-Venezia”

(Adnkronos) – “Per il Gruppo Montenegro è stata importante l'apertura di Ca' Select, per un duplice obiettivo: da un lato riportare l'essenza del prodotto e parte della produzione nella città di nascita che è Venezia e dall'altro quello di rafforzare e valorizzare il legame che lega Select a Venezia da più di 100 anni”. Così, Marco Ferrari, ceo di Gruppo Montenegro, a margine dell’inaugurazione esclusiva di Ca’ Select, la casa di Select Aperitivo in anteprima internazionale. L’evento simbolicamente coincide con l’inizio della Select Spritz Week, la 1^ edizione dedicata alla cultura veneziana e all’autentico Spritz Veneziano, in programma a Venezia dal 25 al 28 maggio. Ca’ Select sorge dalle ceneri di un ex laboratorio industriale di circa 700 mq nel sestiere di Cannaregio: uno spazio iconico in grado di rafforzare lo storico legame di Select con Venezia, nonché luogo esperienziale che valorizza le maestranze e la cultura locali in chiave contemporanea: “Era il 1920 quando i fratelli Pilla con esperienza liquoristica hanno scelto Venezia per creare questo Elisir. Una scelta non casuale in quanto come sappiamo, Venezia era da un lato un Crocevia tra Occidente e Oriente e dall'altro era anche un punto di riferimento e di scambio per le più pregiate erbe e spezie, tra le quali rientrano anche quelle che compongono il nostro prodotto”.

L’inaugurazione di Ca’ Select è anche evento premier della Select spritz week,concetto ideato da Gruppo Montenegro lo scorso anno, la 1^ edizione dell’evento dedicato alla cultura veneziana e all’autentico Spritz Veneziano, in programma a Venezia dal 25 al 28 maggio: “Prenderà vita anche nelle principali città in giro per il mondo. Non si può definire un evento, è un insieme di eventi che attraverso mostre, attivazioni, aperitivi e feste permetterà a chi visita e a chi vive Venezia di sperimentare la cultura e alcuni luoghi Veneziani un po' meno conosciuti”, aggiunge Ferrari. Quello dell’aperitivo è un momento conviviale, di intrattenimento, ma in questa settimana dedicata al Select Spritz, conclude Ferrari: “Abbiamo voluto aggiungere anche una componente speciale: la partnership con Ocean Space, un partner che si occupa e si preoccupa di tutelare le nostre acque, i mari, gli oceani e anche la laguna di Venezia, un'altra icona di questa città”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

