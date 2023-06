Imprese, Freni: “Investimenti privati e dialogo pubblico-privato vero volano per economia”

(Adnkronos) – "Gli investimenti privati sono il vero volano per l'economia è importante il dialogo che deve esservi tra politica e imprese". A dirlo oggi in un video messaggio Federico Freni, sottosegretario al ministero dell’Economia e delle finanze, intervenendo al convegno EY ‘Economia reale. Il valore degli investimenti privati a supporto del Sistema Paese’. "Il sistema Paese – spiega – è fatto da chi parla e da chi ascolta. Il mercato è la legge che lo governa e il dovere del governo è di ascoltare creando un mercato per le imprese e che guidi il Paese. Per questo è fondamentale l'investiemento privato". "Un mercato che funziona – rimarca il sottosegretario – è quello che abbiamo strutturato tutti insieme, guardandoci indietro senza avere timore di guardare avanti". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

