Imprese, sette finaliste innovatrici al Premio GammaDonna

(Adnkronos) – Scelte le 7 finaliste al per il Premio GammaDonna, il riconosciemnto che, giunto alla sua 15esima edizione, è dedicato all’imprenditoria femminile innovativa. Sono sempre di più infatti le imprenditrici che provengono dal mondo della ricerca, dell’università e della scienza, donne che scelgono di investire il proprio talento e le proprie competenze in settori sfidanti ad alto contenuto tecnologico, trasformando l’innovazione in progressi e benefici concreti per la società, con un occhio sempre vigile all’impatto sociale e ambientale. Non solo. Generatrici di tecnologia e di idee innovative, sempre più spesso le imprenditrici scommettono su nuovi modelli di business e di governance 'a rete', creando vere e proprie filiere dell’innovazione sostenibile, che mettono a fattor comune le risorse del territorio per accelerare la crescita e moltiplicare l’impatto. E tra queste ci sono le 7 finaliste del Premio GammaDonna, riconoscimento che dal 2004 valorizza l’iniziativa imprenditoriale femminile innovativa, con l’obiettivo di contribuire a ridurre il gender gap in campo socio-economico attraverso esempi d’impresa virtuosi. Sette donne alla guida di imprese in settori molto diversi, ma con un comune e solido impegno verso la sostenibilità e l'innovazione tecnologica e valoriale, sia nel business che nella gestione d'impresa e sono Sabrina Fiorentino, Sestre [Trinitapoli, BAT], Roberta Ligossi, Ta-Daan [Milano], Susanna Martucci, Alisea [Vicenza], Raffaella Moro, Reair [Milano], Elisa Piscitelli, Futurely [Milano], Dina Ravera, Destination Italia Group [Roma], Cristiana Vignoli, Hemera Pharma [Verona]. Le sette imprenditrici si contendenderanno – dal palco del più grande evento italiano sulla tecnologia, l’Italian Tech Week – il Premio GammaDonna per l’imprenditoria femminile innovativa che terrà venerdì 29 settembre. —[email protected] (Web Info)

