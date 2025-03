“In Corsa Libera”, il Calendario delle gare podistiche per gli appassionati runners del Lazio

Ha preso il via il circuito podistico “In Corsa Libera” per la stagione 2025, organizzato dalla asd In Corsa Libera, in collaborazione con Fidal e Opes.

Sono venticinque le tappe che ad oggi spaziano sui più disparati territori del Lazio: gare uniche nel loro genere che sapranno coinvolgere runners appassionati, offrendo sfide che promettono di rendere il 2025 un anno entusiasmante per il podismo.

“Il Circuito In Corsa Libera si conferma il più importante e partecipato nel panorama laziale – commenta Davide Fioriello presidente della asd In Corsa Libera – Anche quest’anno, il calendario gare accoglie corse e trail molto apprezzati e crea una preziosa rotta per le società sportive locali, promuovendo non solo la competizione stessa, ma anche i territori di svolgimento.

Il nostro obiettivo è come sempre coinvolgere sempre più atleti e appassionati, incanalandoli verso meravigliose esperienze podistiche nel corso di un intero anno.

La prossima tappa in calendario è la Mezza Maratona di Latina e si proseguirà poi con un programma ricco e variegato. Un plauso a tutti i presidenti e organizzatori che investono con coraggio e dedizione nella corsa, mantenendo vive tradizioni e cultura del settore podistico. Buone corse a tutti – conclude Fioriello – per un 2025 ricco di emozioni da condividere”.

L’intento del circuito è dunque quello di valorizzare il territorio e sostenere l’intero settore del running a livello locale e regionale. Il calendario è articolato in tappe che vanno da febbraio a dicembre 2025. Ad inaugurare la stagione è stata la partecipatissima Maratona Maga Circe dello scorso 2 febbraio, con tre percorsi di 10, 29 e 42,195 km nei territori di San Felice Circeo e Sabaudia. Il 9 febbraio invece, andava in scena con successo la Molella Run a Sabaudia, per una distanza di 9,5 km.

La prossima gara ad attenderci sarà la Mezza Maratona di Latina il 30 marzo, con un percorso di 21.097 km e un altro da 10 km che condurrà gli atleti dal centro al lungomare del capoluogo pontino. Si apre il mese di aprile con La Gregoriana il giorno 6, a Tivoli San Gregorio con 13,5 km di corsa, mentre il giorno 27 troviamo la storica Pedagnalonga nelle campagne di Borgo Hermada (Latina), che offre un percorso di 21km ed una passeggiata non competitiva.

Veniamo a maggio, dove il giorno 1 ci sarà il Trail di San Martino a Priverno (Latina) di 13 km, l’11 il Trail delle Carbonaie a Rocca di Papa (Roma) e in chiusura del mese troviamo il 18 la Joyrun a Castel Romano (Roma) della lunghezza di 10 km. E ancora l’8 giugno a Frascati (Roma) si terrà la Cronotuscolo con i suoi 10,2 km e a Cisterna di Latina la corsa di 10 km Attraverso i Cantoni. Nel mese di luglio, il giorno 19 è in programma la Sisto Run a Borgo Vodice – Sabaudia (Latina) con 10,5 km e il 26 la Corrimacere a Macere di Artena (Roma) della lunghezza di 10 km. Unica data di agosto, il 30 con la Beer Mile #Tabellafalcone a Latina di 1609 m.

Dopo una breve pausa estiva, il circuito torna a pieno ritmo a settembre, con in programma: il 7 la Maratonina D’Autunno a Torrice (Frosinone) di 10 km, il 14 il Trofeo Fabrizio Irilli a Tivoli (Roma) di 10 km, ed il giorno 21 doppio appuntamento con la storica Corsa Del Pane Genzanese a Genzano (Roma) di 10 km ed il Trofeo Città Di Nettuno di 10,2 km a Nettuno (Roma). A chiudere, il Trail Road To Maenza del 28 con un percorso di 21,6D+ 1.000 a Maenza (Latina). Si arriva al mese ottobre, con La Mezza Dei Castelli Romani a Nemi (Roma) il giorno 5, con un duplice percorso, uno da 10 km ed uno da 21 km.

Il 12 in arrivo la Strafrosinone a Frosinone con 13 km di corsa, il 19 la Corsa Del Ricordo a Latina con il giro del Lago di Fogliano di 15 km e per concludere il 26 la Corrincastagna a Cave (Roma) di 9,6 km. Novembre inizia con il giorno 1 che ospiterà il Trail Dei Santi a Rocca Priora (Roma) con un percorso di 14,5 km e il 9 con la Genazzano A Perdifiato a Genazzano (Roma) con 9,5 km di tracciato. Chiude la stagione podistica il mese di dicembre il giorno 28 con l’Urban Trail Corriamo Tra I Presepi con un percorso di 8,1 km in quel di Maenza.

© Riproduzione riservata