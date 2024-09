In cucina è lo strumento più utile: a 6.99€ lo trovi soltanto da LIDL | Negozi sotto assedio

I supermercati LIDL vendono ad un prezzo a dir poco stracciato un utensile imprescindibile per la nostra cucina. Non c’è da perdere tempo

Tra i vari elettrodomestici e oggetti che riempiono la nostra cucina ve ne sono alcuni più importanti, o forse è più opportuno dire più utili, di altri. Prendendo in esame i primi non possiamo prescindere da lavatrice e frigorifero che assolvono ai propri rispettivi sostituendo alla grande la mano dell’uomo.

Nelle nostre cucine però non contano solo gli elettrodomestici: abbiamo infatti la possibilità di disporre di oggetti e strumenti che negli ultimi anni hanno reso molto più facile il compito quotidiano di preparare pranzo e cena.

Cucinare è un’arte, si dice spesso. In effetti può diventare una vera e propria espressione artistica se interpretata e realizzata in un certo modo. La cucina quotidiana però è molto più prosaica e necessita di tutti gli strumenti in grado di semplificarci il compito.

Un oggetto in particolare da qualche tempo non può mancare dalla nostra cucina e in particolare dal nostro piano da lavoro. E una delle catene di supermercati più diffusa sul nostro territorio, la tedesca LIDL, lo ha messo in vendita a un prezzo davvero stracciato.

LIDL, il costo di questo oggetto è ridicolo: guai a non farselo sfuggire

Secondo le informazioni che il volantino della LIDL fornisce ai clienti, a partire dal 22 agosto è stato messo in vendita un articolo davvero prezioso, di straordinaria utilità che entro la fine del mese sarà a disposizione di tutti gli utenti del supermercato.

Stiamo parlando della bilancia digitale, che nel corso del tempo ha assunto un ruolo di primo piano nella nostra cucina. È un oggetto utile e al tempo stesso assai semplice da usare e che ci consente di dosare al meglio tutti gli alimenti.

LIDL, le file sono interminabili: non c’è più tempo da perdere

La vera novità è rappresentata dal prezzo di vendita stabilito da LIDL da qui ai prossimi giorni. Ricordiamo che si tratta di una bilancia che dispone di pesata di precisione al grammo fino a 5 kg con spegnimento automatico, funzione TARA, azzeramento automatico e indicazione di sovraccarico.

Ebbene, ad oggi è acquistabile alla cifra quasi simbolica di 6,99 euro, un vero e proprio affare. Considerando infatti che il costo medio di questo strumento si aggira intorno agli 11/12 euro, non c’è davvero tempo da perdere.