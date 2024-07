In cucina è una mano santa: LIDL, l’offerta dell’anno scade domenica | Non lo paghi nemmeno 5€

Non lo abbandonerai mai più, in cucina ti salva: LIDL l’ha a un prezzo imbattibile

Quando si deve cucinare quotidianamente per una famiglia intera, oltre che conoscere qualche ricetta salvavita da mettere sui fornelli quando si ha poco tempo è fondamentale anche avere gli strumenti e gli ingredienti giusti, quelli che non devono mancare mai e che alleggeriscono il peso dell’impegno.

Per quanto riguarda la dispensa, per esempio, in quella di una famiglia non possono mai mancare la pasta, il riso e la passata di pomodoro, così come l’aglio e qualche sugo pronto. Anche nelle peggiori situazioni, infatti, se si hanno questi ingredienti si potrà portare in tavola un piatto di pasta e, soprattutto ai bambini, questo spesso è sufficiente.

In merito agli elettrodomestici e agli utensili, invece, è pur vero che ognuno ha i suoi preferiti che non abbandonerebbe per nulla al mondo ma ce ne sono alcuni che non potrebbero assolutamente mancare. Ecco quello che vi consigliamo noi: correte da LIDL, il prezzo è imbattibile.

Corri da LIDL, l’hanno tutti comprata lì

Uno degli elettrodomestici più utili in cucina, molto diffusa nei tempi moderni ma spesso vista come poco sensata da chi ancora non l’ha provata, è la friggitrice ad aria. È doveroso sottolineare che ovviamente non frigge i cibi, poiché non vi si inserisce dell’olio da frittura. Si tratta infatti di un normale forno ventilato che, però, ha il vantaggio di avere piccole dimensioni: a differenza del forno di casa, quindi, si riscalda in pochissimo tempo e consente di risparmiare molto sui tempi di cottura, così come sulla bolletta dato che consuma meno, dovendo scaldare meno centimetri cubi.

Per pesare esattamente le quantità di cibo che dovete inserire in friggitrice ad aria, però, vi consigliamo una bilancia di precisione da cucina che funzioni egregiamente. Noi vi suggeriamo quella di LIDL: dalle dimensioni 12.8×1.9×7.6 cm, pesa fino a 200 grammi ed ha una precisione di 0.01 grammi.

Costa solo 5 euro!

La bilancia di precisione da cucina venduta da LIDL costa solo 5 euro, in questi giorni! Il prezzo originale è di 7 euro ma, grazie agli sconti di questo periodo, potete trovarla nei punti vendita del supermercato a questa cifra estremamente vantaggiosa. All’interno della confezione trovate le batterie e le istruzioni: il modello prevede lo spegnimento automatico, la funzione TARA, l’azzeramento automatico e la spia di sovraccarico.