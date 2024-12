In pochi conoscono il borgo 4 TORRI ma è la vera ricchezza del Lazio | Cela dei segreti mai risolti da anni: lascia senza parole

Se ami la magia e sei alla ricerca di una meta fuori dal comune, allora il borgo 4 torri fa al caso tuo. Non puoi proprio perdertelo.

Qui potrai godere di un’atmosfera unica, respirare aria pulita e immergerti nel clima tranquillo di un posto speciale, dove il tempo sembra essersi fermato.

Il borgo 4 torri si trova a pochi passi dalla Capitale d’Italia, in una delle più belle zone della regione Lazio.

Si tratta di un’autentica perla, che rappresenta il paradiso di chi vuole avventurarsi alla scoperta della storia e delle vere bellezza d’Italia.

Se non lo hai mai visto con i tuoi occhi, ti conviene rimediare al più presto. scopri come raggiungere il borgo 4 torri e organizza una visita che ricorderai per sempre.

Borgo 4 torri, il gioiello immerso nel cuore della Tuscia

Se stai cercando di immaginare una meta ideale per trascorrere qualche ora o un’intera giornata di relax, all’insegna degli scorci da cartolina, allora sei nel posto giusto. Oggi infatti vogliamo parlarti di un luogo avvolto da un alone di mistero. Si trova nel cuore del Lazio e la sua storia comincia nel lontano anno mille.

Il paesino oggi è abitato da appena 8000 anime ed è interamente sviluppato su una grossa roccia di tufo. Dista poco più di un’ora d’auto da Roma: è una vera e propria perla a “portata di mano”. Tutto questo rende una vista al borgo 4 torri qualcosa di assolutamente imperdibile. Scopri dove si trova di preciso e come fare per raggiungere questa location speciale.

Dove si trova il gioiello del Lazio

Il borgo 4 torri deve questo nome particolare alla presenza di un castello medioevale, connotato dalla quattro torri molto alte e maestose, che sovrastano l’intero comune. Il borgo ha il nome di Ronciglione e si trova i provincia di Viterbo. Le quattro famose torri sono i Torrioni del castello di Rovere, che sono diventati simbolo stesso del paesino. Il palazzo è noto anche come la Rocca ed è una costruzione voluta dai Prefetti di Vico che avevano commissionato una torre a protezione della città. Dopo essere stata di proprietà dei Conti degli Anguillara e dei della Rovere, dal 1526 al 1649 è andata alle mani dei nelle mani dei Farnese. Questo magnifico castello poi è stato residenza di diversi pontefici, tra cui Papa Paolo III e Papa Sisto IV.

Dopo essere stata proprietà della Santa Sede è tornato nelle mani delle famiglie nobiliari dell’epoca fino a quando poi è stato riscoperto in tempi più recenti. Oggi viene utilizzato come location per eventi privati per la sua bellezza e l’estrema eleganza. Il borgo 4 torri però merita almeno una visita anche per il magnifico Duomo dedicato ai Santi Pietro e Caterina, risalente al secolo XVII e per le tante bellezze che custodisce nel suo straordinario centro storico.