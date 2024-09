In questo paese si vive di più: a sud di Roma un caso da record | Svelato il segreto della longevità

Svelato il segreto per vivere molto di più: a custodirlo sono coloro che abitano in questa cittadina vicino Roma.

Roma, il comune vicino alla capitale con gli abitanti che vivono più a lungo in assoluto

Se hai sempre sognato di vivere molto a lungo, allora forse dovresti sapere che esiste qualcuno che questo desiderio sa come renderlo realtà. Ma come si fa a far avverare il sogno di spegnere oltre cento candeline? Dovremmo rivolgere questa domanda ai cittadino di uno dei comuni in cui si vive di più assoluto, e questo borgo si trova a pochi passi dalla città eterna.

Proprio vicino Roma, da anni, esiste un luogo in cui gli abitanti sono tutti centenari, o quasi. Solo pochi fortunati abitano qui e il centro storico è completamente pedonale e la sua posizione e la bellezza dei monumenti che sorgono in questo borgo, è valso, a tale cittadina, la menzione nella lista dei borghi più belli d’Italia. Scopriamo di quale posto si tratta, quanto dista dalla capitale e qual è il segreto della loro longevità.

Il segreto della longevità

L’elisir di lunga vita, a quanto pare, è il segreto più prezioso degli abitanti del comune di Campodimele, che si trova in provincia di Latina, a due ore di auto da Roma e a circa un’ora e quaranta minuti dalla città di Napoli. Si tratta di un piccolo borgo di poco più di mille anime, che sorge nel Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, dove si respira un’aria buona e già questo la dice lunga. Gli abitanti di Campodimele hanno un’età media di 77 anni per le donne e di 85 per gli uomini.

Per rubare ai cittadini del comune di Campodimele il vero segreto di un’esistenza lunga e sana bisogna andare a guardare nel loro piatto, e tenere conto del loro stile di vita. Da un progetto svolto nel 1985 da parte dell’OMS, l’organizzazione mondiale della sanità, denominato, progetto Monica, è emerso che gli abitanti hanno ottimi valori sanguigni, un bassissimo colesterolo cattivo e anche una bassa pressione arteriosa. Queste sono le virtuose conseguenze di un’alimentazione sana ma anche di una vita lenta, e dunque più duratura.