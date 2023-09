‘In viaggio con Barbero – Democrazia e dittatura’ oggi 11 settembre su La7

(Adnkronos) – Andrà in onda oggi, lunedì 11 settembre alle 21.15, su La7 il primo appuntamento speciale di Alessandro Barbero dal titolo 'In viaggio con Barbero – Democrazia e dittatura'. Professore universitario conosciutissimo dal pubblico per le sue celebri lezioni di storia, Barbero è oggi il divulgatore più amato d’Italia, capace di appassionare alla sua materia tanto i neofiti quanto gli esperti di tutte le età. Su La7, per la prima volta con un programma interamente suo, accompagnerà i telespettatori in un grande racconto alla scoperta del valore e del significato della parola democrazia, da sempre opposta a quello di dittatura. Un viaggio che Barbero intraprende in due tempi. Nella prima parte della trasmissione raccontando sé stesso, il suo percorso, il suo rapporto con la storia e il suo utilizzo come bussola nel mondo contemporaneo. E nella seconda parte nella quale darà vita ad una delle sue acclamate lezioni-spettacolo viaggiando avanti e indietro nel tempo, circondato da colonne di epoca romana, e raccontando al pubblico come il concetto di democrazia e i suoi pilastri si sono evoluti tra i popoli per arrivare alla concezione del mondo moderno in cui viviamo. 'In viaggio con Barbero – Democrazia e dittatura' è una produzione Ruvido Produzioni per La7. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata