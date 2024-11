Incastrato su una roccia nel Lazio, si erge un BORGO particolarissimo | Qui storia e tradizione creano un mix esplosivo: da non perdere

Quest’incredibile borgo del Lazio ha conquistato perfino Re Carlo d’Inghilterra: è proprio vietato perderselo.

Panorami da cartolina, scorci suggestivi e bellezze storiche e naturalistiche fanno della cittadina laziale la meta ideale per visite indimenticabili.

Una giornata come quella trascorsa nel bellissimo borgo del Lazio non può essere cancellata, resta tra i ricordi più belli dei visitatori. Per quests ragione ogni anno si registra un numero sempre più alto di turisti.

Se vuoi scoprire un posto da sogno allora l’indirizzo è solo uno. Qui potrai davvero lasciarti stupire dalla bellezza autentica.

Il borgo che si trova nel cuore della regione Lazio vanta perfino il marchio di qualità turistico-ambientale Bandiera arancione, conferito direttamente dall’autorevolissimo Touring Club Italiano.

Il bellissimo borgo del Lazio da non perdere

Come abbiamo appena anticipato, al borgo del Lazio che consigliamo di vistare è stato riconosciuto l’ambito marchio di qualità turistico-ambientale Bandiera arancione, conferito dal Touring Club Italiano. Inoltre, quando l’attuale sovrano d’Inghilterra, Carlo, era ancora un principe, è rimasto estasiato dalla bellezza del luogo. Insomma, basterebbe già avere queste informazioni per essere solleticati dall’idea di scoprire questo posto magico.

Quello che affascina di più i visitatori è il mix unico di natura, storia e cultura, che ne fanno davvero uno dei borgo d’Italia da non perdere. Nei dintorni del comune laziale in questione c’è un’area verde tanto preziosa da essere stata inserita tra i patrimoni protetti dall’Unesco. Scopri come si chiama e dove si trova e organizza una visita qui per vivere un’esperienza indimenticabile.

Dove si trova e quale è il nome della cittadina da sogno

Il luogo da sogno di cui parliamo si erge su una zona rocciosa tra i Monti Cimini, nella verdeggiante valle del Tevere, in provincia di Viterbo. Il suo nome è Caprarola e qui si può far visita a numerosi monumenti di grande pregio, tra cui il famoso Palazzo Farnese, costruzione manierista risalente al XV secolo, che ha fatto da sfondo a numerose riprese di opere cinematografiche destinate al piccolo e al grande schermo. Il Palazzo è definito il gioiello della Tuscia, e, come si legge nel sito www.caprarola.com, è aperto al pubblico. Nel centro cittadino si erge la magnifica chiesa di Santa Teresa, in stile barocco, edificata nel 1600 e il convento omonimo.

Nei dintorni di Caprarola ci son il Lago di Vico e la splendida Faggeta del Monte Cimino, da alcuni anni inserita perfino tra i Patrimoni Naturali dell’Umanità protetti dall’UNESCO. In altre parole, questo splendido borgo del Lazio è la meta ideale sia per chi ama la natura si per chi è sensibile al fascino della storia e dell’arte.