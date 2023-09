Incendio a Fuorigrotta, brucia collina di Monte Sant’Angelo: persone in fuga – Video

(Adnkronos) – Un vasto incendio sta interessando la collina di Monte Sant'Angelo, ne quartiere Fuorigrotta di Napoli. Spinte dal forte vento, le fiamme si sono propagate velocemente dalla zona del Parco San Paolo verso via Terracina, lambendo alcune abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco e personale della Protezione Civile Su Facebook il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli parla di "un rogo terrificante2. "I cittadini sono stati costretti a fuggire dalle case e alcune strade sono impraticabili. Stanno intervenendo i Vigili del Fuoco. Si sta cercando di capire se l'incendio ha origine dolosa, qualora fosse così sarebbe gravissimo. Non è la prima volta che la zona viene colpita da questi eventi e la gente e preoccupata per le proprie abitazioni e per la possibilità che ci siano successivi problemi di dissesto idrogeologico. Ho chiesto all'Arpac di monitorare l'aria", si legge nel post. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

