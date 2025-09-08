Un fumo denso e nero si è levato sopra il cielo di Rocca Priora nella mattinata di lunedì 8 settembre. Un incendio improvviso ha colpito il campanile della chiesa di Colle di Fuori, dove erano in corso dei lavori di manutenzione. Le fiamme si sono propagate rapidamente nella parte alta della struttura, minacciando l’integrità dell’edificio e mettendo a repentaglio la sicurezza della zona circostante. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

In fiamme il campanile della chiesa di Colle di Fuori

L’allerta è stata immediata. Sul posto sono giunti tempestivamente i carabinieri e la polizia locale insieme ai vigili del fuoco provenienti sia da Frascati che dalla vicina Roma. L’autoscala è stata utilizzata per cercare di domare le fiamme che hanno continuato a divorare la parte superiore del campanile.

Cause dell’incendio

Sebbene le cause esatte siano ancora sotto indagine, i primi rilievi suggeriscono che un corto circuito all’impianto elettrico possa essere stato all’origine del rogo. Il calore generato dal malfunzionamento avrebbe innescato l’incendio proprio mentre gli operai stavano lavorando sulla copertura dell’edificio sacro.

Danni e Sicurezza

I danni alla struttura sono significativi. La cupola del campanile ha subito gravi compromissioni e c’è preoccupazione per la stabilità complessiva dell’edificio. Per questo motivo l’area circostante è stata prontamente evacuata per prevenire qualsiasi rischio per gli abitanti locali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio Chiesa Madonna del Buon Consiglio (Dalla Pagina Facebook della Parrocchia)

Dalla Pagina Facebook della Parrocchia Madonna del Buon Consiglio a Colle di Fuori

“Carissimi parrocchiani,

oggi, proprio nel giorno in cui avremmo dovuto celebrare con gioia la festa della Madonna del Buon Consiglio, la nostra comunità è stata colpita da un evento dolorosissimo: un terribile incendio ha distrutto l’intero tetto della nostra chiesa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

È una ferita profonda per tutti noi. La chiesa non è solo un edificio, ma la casa spirituale che da sempre ci accoglie, ci unisce, ci sostiene nella fede. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

È la nostra storia. Le nostre radici.

Oggi piangiamo questo colpo, ma lo facciamo con la speranza che il Signore ci guiderà nel ricostruire, insieme, ciò che il fuoco ha portato via.

In segno di rispetto e raccoglimento, la cena di beneficienza prevista per questa sera è rimandata a data da destinarsi.

Ci sarà comunque il rosario alle ore 17.30 su a piazza Capranica e a seguire la messa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Ringraziamo il Signore che non ci sono stati feriti, ma il dolore per quanto accaduto è grande e ci spezza il fiato.

Vi chiediamo di unirvi in preghiera, affidandoci con fede alla protezione della Madonna del Buon Consiglio, affinché ci doni la forza e l’unità per affrontare questo momento così difficile”. Così è scritto in un post della Comunità parrocchiale.

Sguardo al Futuro

Mentre le squadre dei vigili del fuoco continuano a monitorare la situazione ed effettuare gli interventi necessari, resta alta l’attenzione sulla messa in sicurezza della zona. La comunità attende con ansia aggiornamenti sullo stato della chiesa e su eventuali piani per il restauro del campanile danneggiato.