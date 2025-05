Incendio al Centro Commerciale Panorama di Cassino: chiusa via Casilina

È un fine settimana come tanti altri a Cassino (Frosinone), quando qualcosa rompe la tranquillità del quotidiano. A pochi metri dalla trafila di persone che affollano il Centro Commerciale Panorama, lungo la frequentata strada statale Casilina, un incendio di proporzioni notevoli scoppia improvvisamente nell’area del magazzino. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il fuoco avvolge l’area del magazzino

Le fiamme, in una frazione di tempo avvolgono tutto il materiale stoccato all'interno del magazzino. In un batter d'occhio, una fitta e opprimente coltre di fumo nero inonda l'intera area, soffocando la serenità della giornata e imponendosi alla vista di chi, incredulo, assiste alla scena. L'incendio si sviluppa con intensità e velocità impressionanti, alimentato dal materiale presente nel magazzino e dalla sapiente mano della brezza.

Arrivano i soccorsi

Intanto le sirene echeggiano nel centro di Cassino. I vigili del fuoco si mobilitano immediatamente e, una volta arrivati sul posto, iniziano la difficile operazione di contenimento delle fiamme. Altissime, quasi come a sfidare le abilità di questi uomini e donne che mettono ogni giorno la loro vita a rischio per la sicurezza della comunità.

Sul luogo dell'incidente si fanno presenti anche la Polizia, i Carabinieri e la polizia locale. Il loro compito è duplice: da un lato assicurare che l'area dell'incidente rimanga off limits, dall'altro gestire nei migliori dei modi l'inevitabile traffico che si crea a causa della chiusura della statale Casilina.

Per chi ha fatto del centro commerciale Panorama un punto di riferimento per i propri acquisti, è un colpo al cuore. Ma ora, ciò che più conta, è la sicurezza di tutti. Ogni risorsa disponibile viene mobilizzata per garantire che l’incendio venga sotto controllo il prima possibile, mitigando le conseguenze di un evento tanto drammatico quanto inatteso.

