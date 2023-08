Incendio Ciampino, Rocca: “Tenere porte e finestre chiuse, limitare spostamenti”

(Adnkronos) – Dopo l'incendio di sabato 29 luglio, per i Comuni vicini a Ciampino che fanno parte dell'area Asl Roma 6 "serve prudenza che per noi è un faro, dunque tenere chiuse porte e finestre, limitare uso dei climatizzatori pulendo i filtri, pulire bene frutta e verdure e limitare gli spostamenti". Sono le raccomandazioni del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha comunicato in un punto stampa presso la Sala Tevere della Giunta Regionale al termine della cabina di regia sull’incendio avvenuto a Ciampino lo scorso 29 luglio. "Il nostro dovere e quello di fare di tutto per proteggere la salute delle nostre comunità. Questa è la linea guida", ha aggiunto il governatore. Nessun divieto, invece, di vendita di alimenti, ha spiegato il presidente: "Non c'è mai stato un diniego della vendita di alimenti. Rimane la richiesta di accuratezza dei lavaggi di frutta e verdura. Altrimenti sarebbe stata emanata un'ordinanza che sarebbe andata in una direzione differente", ha sottolineato il governatore. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata