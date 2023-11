Incidente a Catania, morta 18enne travolta su strisce pedonali

(Adnkronos) – E' stata prima investita da uno scooter e poi travolta da una macchina la studentessa 18enne originaria di Solarino, nel siracusano, morta ieri sera a Catania, nel tratto della circonvallazione non lontano dal Policlinico. La giovane stava attraversando sulle strisce pedonali. Nell'incidente sono rimasti feriti, in maniera non grave, un giovane che stava attraversando la strada con lei e il motociclista. Entrambi sono stati medicati sul posto da personale del 118. Sull'accaduto indaga la Polizia locale coordinata dalla Procura di Catania che ha aperto un'inchiesta. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

