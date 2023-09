Incidente a Giugliano in Campania, morta 15enne in scontro auto-moto

(Adnkronos) – Una ragazza di 15 anni è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto ieri sera a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. La 15enne era a bordo di una moto 350cc guidata da un coetaneo. La moto viaggiava in viale dei Pini Nord quando è finita contro un'auto sequestrata, guidata da un 40enne con patente revocata. La 15enne è morta sul colpo, mentre il 15enne e il 40enne hanno riportato lievi lesioni. I veicoli sono stati sequestrati e sul corpo della ragazza è stata disposta l'autopsia. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Varcaturo intervenuti sul posto. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

