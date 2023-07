Incidente a Lecco, scontro tra auto e moto: un morto a Calco

(Adnkronos) – Un uomo di 53 anni è morto a seguito di un incidente tra un'auto e una moto avvenuto a Calco, in provincia di Lecco. I fatti risalgono alle 9 di questa mattina, in via Nuova Provinciale. Il 53enne, un motociclista, è stato ritrovato incastrato sotto l'autoveicolo. Inutili i soccorsi: l'uomo è morto sul posto. A intervenire l'elisoccorso, un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri. —[email protected] (Web Info)

