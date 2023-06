Incidente a Massa Marittima, a fuoco auto ribaltata: ustioni gravi per 79enne

(Adnkronos) – Incidente questa mattina a Massa Marittima in località Cura Nuova, in provincia di Grosseto, dove un'auto è uscita fuori strada, si è ribaltata e ha preso fuoco: nell'incidente è rimasta gravemente ferita ed ustionata una donna di 79 anni. I sanitari del 118 della Asl Toscana sud est hanno soccorso l'anziana, che è stata portata in codice 3 al Centro grandi ustionati di Pisa. Era intervenuto anche l'elisoccorso Pegaso 3 che non ha potuto ripartire per condizioni meteo avverse. La donna è stata trasferita con un'ambulanza infermierizzata della Misericordia Massa Marittima. —[email protected] (Web Info)

