Incidente a Milano, 2 morti in tamponamento sulla strada per Linate

(Adnkronos) –

Due morti e diversi feriti in un incidente tra tre auto questa mattina a Milano verso le 5.20 in viale Forlanini, nella direzione dell'aeroporto di Linate. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto a velocità sostenuta avrebbe causato un tamponamento con le due vetture che la precedevano. Le vittime sono il guidatore e il passeggero di una delle auto, uno è morto sul posto e l'altro al San Raffaele. Al momento non si sa chi fosse alla guida. L'incidente è avvenuto circa all'altezza di via Taverna/svincolo direzione Linate. In corso i rilievi. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata