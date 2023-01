Incidente a Paliano. Auto esce di strada, 4 ragazzi feriti: due gravi trasportati a Roma

Un’automobile con quattro persone a bordo è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale nel territorio di Paliano, in provincia di Frosinone. L’autovettura, una Fiat 500, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, per ragioni ancora da accertare, è uscita di strada ribaltandosi.

Si tratterebbe dunque di un incidente autonomo, cioè senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il sinistro è avvenuto sulla Strada Palianese, all’altezza del bivio per il bosco di Paliano (Un’area verde di 30 ettari).

Gli occupanti dell’auto, tutti giovani tra i 21 e 25 anni, sono rimasti feriti. I quattro ragazzi tornavano dalla Capitale, diretti ad Olevano Romano. Sul posto sono arrivati i Carabinieri e i soccorsi dell’Ares (Azienda Regionale Emergenza Sanitaria) 118.

I sanitari, dopo aver prestato un primo soccorso ai feriti, viste le loro condizioni, hanno ritenuto necessario l’intervento dell’eliambulanza per due ragazzi rimasti feriti in modo grave. I due sono stati trasportati d’urgenza agli ospedali romani “Gemelli” e “San Camillo”, mentre gli altri due feriti sono stati portati al vicino ospedale di Colleferro (Rm). I Carabinieri di Anagni stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

