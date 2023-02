Incidente a Santi Cosma e Damiano, 33enne finisce fuori strada: morta sul colpo

Alle prime luci di oggi, 10 febbraio, una donna di 33 anni, residente a Scauri, ha subito un incidente nel quale ha perso la vita.

L’incidente

Alcuni passanti notando la vettura in un terreno adiacente la strada, hanno allertato le autorità. Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano e della Compagnia di Formia, insieme ai soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

I militari dell’arma hanno aperto le indagini per comprendere quale sia stata la reale causa dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che la donna abbia perso il controllo della vettura.

