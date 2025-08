Incidente A1 Valmontone direzione sud, scontro tra due auto. Lunghe code, consigliata uscita San Cesareo

Una mattina di caos e traffico paralizzato lungo la A1 in direzione sud tra Valmontone e Colleferro, a causa di un violento incidente tra due automobili – una di grossa cilindrata – che ha completamente bloccato la carreggiata. Il bilancio è di due persone coinvolte e code kilometriche, con il traffico nei dintorni in tilt. Autostrade per l’Italia ha già consigliato l’uscita alternativa da San Cesareo.

Dinamica dell’incidente e rilievo del veicolo di grossa cilindrata

Secondo le ricostruzioni preliminari, l'incidente si è verificato oggi, lungo l'autostrada A1 Roma–Napoli, direzione sud, alla altezza del casello di Valmontone. Due auto si sono scontrate e una delle vetture, di grossa cilindrata, ha sbarrato completamente la carreggiata.

Impatto sul traffico e misure di viabilità

Come riportato da fonti attendibili, l'incidente ha causato code fino a diversi chilometri, con il traffico in direzione Napoli completamente fermo. Il blocco ha coinvolto anche la viabilità esterna intorno a Valmontone e Colleferro, con rallentamenti a catena.

In risposta, Autostrade per l’Italia consiglia agli automobilisti di uscire a San Cesareo, proseguendo sulla viabilità ordinaria per aggirare il tratto bloccato. Le forze dell’ordine e il personale di soccorso lavorano per ripristinare la piena circolazione nel più breve tempo possibile.

Tempistiche, cronologia e contesto

Nonostante la notizia sia di attualità, va segnalato che simili incidenti in questo tratto dell’autostrada non sono rari: anche in passato si sono registrati scontri, tamponamenti multipli e conseguenti code in direzione sud e nord (ad esempio tamponamenti tra Anagni e Valmontone o tra Roma sud e Valmontone.

Consigli per automobilisti e impatto sulla viabilità locale

Per chi si sta muovendo da Roma verso il sud, si suggerisce di valutare percorsi alternativi o di posticipare eventuali spostamenti se possibile. L'uscita consigliata a San Cesareo consente di raggirare il tratto incidente senza rimanere intrappolati nelle lunghe code.

Chi percorre la A1 in direzione opposta (verso Roma/Firenze) potrebbe invece risentire di ripercussioni sulle ramificazioni se il traffico alternativo o la viabilità esterna vengono richiamati in entrambe le direzioni.

© Riproduzione riservata