Incidente A16, nel 2013 la strage del bus con 40 morti

(Adnkronos) – Oggi un automobilista è morto e 14 persone sono rimaste ferite, tra cui 3 in modo grave, nell'incidente avvenuto all'alba sull'autostrada A16 Napoli-Canosa tra un pullman della Flixbus, poi ribaltatosi e finito in una scarpata, e cinque auto. Una strage evitata per un soffio che riporta alla mente quanto avvenuto la sera del 28 luglio 2013 sulla stessa autostrada, quando un bus che stava riportando a casa 49 persone dopo una giornata trascorsa a Pietralcina precipita dal viadotto Acqualonga dell'A16 Napoli-Canosa all'altezza del comune di Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. Il drammatico bilancio è di 40 morti, uno dei più gravi disastri stradali della storia italiana. Le vittime sono quasi tutte di Pozzuoli, ed è qui, nel Palazzetto dello Sport del rione Monteruscello, che il 30 luglio successivo si celebrano i funerali alla presenza dell'allora premier Enrico Letta. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

