Incidente ad Ardea, 15enne investita mentre andava a scuola: elitrasportata al Bambino Gesù di Roma

Nella mattinata di oggi, 14 febbraio, una 15enne è stata investita mentre attraversava la strada sulla Litoranea Ostia – Anzio per raggiungere la fermata Cotral del pullman che l’avrebbe portata a scuola. L’incidente è avvenuto all’altezza di Colle Romito, una frazione del comune di Ardea, a sud di Roma, esattamente in via delle Pinete.

Dinamica dell’incidente

Il luogo dell’incidente è stato più volte segnalato come buio e pericoloso per la sicurezza dei pedoni e degli automobilisti, ma non è stato fatto nulla per migliorare l’incrocio.

Sul posto si sono portati i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area, e hanno avviato le indagini. I militari sono stati supportati dagli operatori del personale sanitario del 118 che hanno preso in cura la ragazza. I medici presenti sull’ambulanza hanno provveduto a stabilizzarla, ma le ferite erano così gravi da dover chiedere l’intervento dell’eliambulanza, che ha trasportato la giovane d’urgenza nell’ospedale pediatrico Bambino Gesù, dove è arrivata in codice rosso.

Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita e attualmente è ancora ricoverata nel reparto dell’ospedale.

Tre morti nello stesso tratto di strada

La strada dove è stata investita la 15enne è la stessa dove verso la fine del 2022 hanno perso la vita altre tre persone. Nel novembre 2022 è morto il 62enne Rocco Raso. La vittima viaggiava a bordo di una Fiat 600 condotta dal figlio 20enne; l’automobile si è scontrata contro un’altra auto con a bordo una coppia.

Meno di una settimana dopo, due ragazze, Aurora Pederzani e Desiree Pasquali, hanno perso il controllo della vettura che si è poi schiantata contro un albero, accartocciandosi completamente su sé stessa.

