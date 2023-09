Incidente aereo in Amazzonia, morte 14 persone

(Adnkronos) – Sono 14, tutte originarie del Brasile, le persone che hanno perso la vita ieri in un incidente aereo avvenuto all'interno dello stato brasiliano dell'Amazzonia. L'incidente è avvenuto nella provincia di Barcelos, situata a circa 400 chilometri da Manaus, capitale dello stato. Le squadre di soccorso hanno lavorato fin dall'inizio per fornire i necessari aiuti. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità locali e raccolte dal quotidiano 'Folha de Sao Paulo', il gruppo era diretto da Manaus a Barcelos per un viaggio di piacere e al momento dell'incidente c'era una forte pioggia, tanto che due aerei che si trovavano sulla stessa rotta poco prima di quello che si è schiantato, avevano deciso di tornare a Manaus. La compagnia aerea, la Manaus Aerotaxi, ha confermato l'incidente in un comunicato, spiegando che è stata già aperta un'inchiesta, ma non ha fornito dettagli sul numero dei feriti e dei morti. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

