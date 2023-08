Incidente Brandizzo, l’omaggio di Mattarella alle vittime – Video

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato alla stazione ferroviaria di Brandizzo, in provincia di Torino, per una visita sul luogo dell'incidente dove questa notte un treno ha investito e ucciso 5 operai che stavano eseguendo lavori di manutenzione sui binari. Il capo dello Stato ha deposto un mazzo di fiori di lilium bianchi e rose gialle davanti all’entrata della stazione, poi ha sostato qualche minuto in raccoglimento. Ad accogliere il capo dello Stato, accompagnato dal prefetto di Torino, Raffaele Ruberto, il sindaco di Brandizzo, Paolo Bodoni, gli investigatori e i responsabili di Rfi che da questa notte stanno compiendo accertamenti sull’incidente. Con Mattarella il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, vice presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Gianluca Gavazza, il sindaco di Torino e della Città metropolitana, Stefano Lo Russo, il vice presidente del Pd, Chiara Gribaudo. . —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata