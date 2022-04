Incidente Colleferro, 21enne alla guida indagato per omicidio stradale: troppo alcool nel sangue

E’ indagato per omicidio stradale il ragazzo 21enne che sabato 9 aprile era al volante dell’auto che è andata fuori strada, a Colleferro, provocando la morte della 19enne Alisia Mastrodonato di Valmontone (Rm) e il ferimento grave di un’altra ragazza di 21 anni, di Montelanico (Rm). Incidente mortale a Colleferro, Vigili del Fuoco al lavoro

I tre giovani viaggiavano sullo stessa vettura, una Bmv. Erano le 2:30 circa del mattino. Il conducente a un certo momento ha perso l’equilibrio nella guida, il controllo del mezzo, andando a collidere con una cancellata.

21enne di Artena indagato per omicidio stradale

Le analisi del sangue del 21enne che era alla guida della Bmv hanno rivelato un tasso alcolemico pari a quasi 3 volte il limite consentito alla guida. Il conducente, originario di Artena (Rm), è ora indagato per omicidio stradale e lesioni gravissime, con l’aggravante della guida in stato di ebbrezza.

Due 21enni ricoverati, prognosi riservata

I due giovani rimasti feriti in modo grave sono stati ricoverati presso gli ospedali di Colleferro (la ragazza) e Tor Vergata (il ragazzo conducente), e sottoposti a intervento chirurgico, si trovano ancora in condizioni critiche, la prognosi non è stata sciolta.

Proseguono le attività di indagine dei Carabinieri che anche oggi si sono recati sul luogo dell’incidente per fare luce in modo risolutivo sulla dinamica e sulle cause del tragico sinistro.

