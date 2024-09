Incidente di Fondi: oggi l’interrogatorio del compagno di Mariagrazia

Oggi, Ali Hoxha comparirà davanti al giudice del tribunale di Latina per l’interrogatorio di convalida. L’accusa è di omicidio stradale, per l’incidente nel quale la sua compagna Mariagrazia Bedin, una giovane donna di 24 anni, mamma di tre bambini piccoli, ha tragicamente perso la vita tra venerdì e sabato a Fondi. L’incidente ha avuto luogo lungo la provinciale Sant’Anastasia, quando la Volkswagen Golf, guidata Ali Hoxha, è uscita di strada e si è capovolta.

Da Sabaudia a Pontinia per amore

Mariagrazia Bedin, originaria di Sabaudia, aveva recentemente traslocato a Pontinia per vivere con Ali Hoxha, un 22enne di origine albanese. La coppia aveva avuto tre figli nei ultimi quattro anni, e al momento dell’incidente, era in auto con il loro figlio più piccolo, di soli sei mesi. La Golf si è capovolta a causa della velocità eccessiva, che avrebbe superato i limiti consentiti su quella strada. L’impatto violento non ha lasciato scampo alla giovane madre, che è deceduta sul colpo.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti anche il figlio della coppia, che ora è ricoverato in gravi condizioni, e la sorella del conducente, anch’essa trasportata in ospedale con ferite significative. Il bambino era regolarmente legato al seggiolino, posto sul sedile anteriore lato passeggero, e i medici stanno facendo tutto il possibile per garantirne la sopravvivenza. Le condizioni della sorella del conducente sono serie, ma non è in pericolo di vita.

Positivo al test per alcol e droga

Ali Hoxha è stato subito fermato dalle autorità e, a seguito dei test effettuati, è risultato positivo sia alla droga che all’alcol. Attualmente è piantonato in ospedale, ma una volta dimesso, sarà posto agli arresti domiciliari per ordine del sostituto procuratore della Repubblica di Latina. L’accusa nei suoi confronti è di omicidio stradale e lesioni.

La polizia stradale è ancora al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente, mentre la procura ha avviato un’indagine.

*Immagine dal profilo Facebook della donna