Incidente grave a Valmontone: auto e moto si scontrano sulla via Casilina, elisoccorso in azione

Serata di caos sulla Casilina

Nel corso della serata di martedì 8 luglio 2025, in località Valmontone, un violento incidente stradale ha coinvolto più veicoli sulla via Casilina. L'impatto è stato così serio da rendere necessario l'intervento dell'elisoccorso, segno che almeno alcuni feriti presentavano criticità tali da richiedere un trasferimento immediato in ospedale.

Dinamica, contesto e viabilità

Secondo fonti presenti sul posto, auto e una moto si sono scontrate – una dinamica multipla che ha provocato un forte impatto. Non essendo ancora disponibili nomi o dati ufficiali sui coinvolti, le autorità hanno mantenuto il massimo riserbo, limitandosi a confermare la presenza dell’elisoccorso e sottolineare la gravità dell’accaduto .

Via Casilina è stata immediatamente chiusa al traffico nei due sensi di marcia, generando code importanti nei comuni vicini. Polizia locale, Carabinieri, Vigili del Fuoco e squadre del 118 hanno lavorato in sinergia per gestire la viabilità, prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza l'area danneggiata.

Elisoccorso in campo: il segnale della gravità

L'arrivo dell'elisoccorso ha rappresentato un campanello d'allarme sulla gravità delle condizioni dei feriti: secondo quanto riportato, almeno una persona è stata trasportata in codice rosso in un ospedale tramite elicottero ﹣ ad indicare situazioni potenzialmente critiche.

Reazioni e precauzioni

Il Comune di Valmontone, attraverso i suoi canali ufficiali, ha espresso vicinanza alle persone coinvolte e rinnovato l'invito alla prudenza. Le autorità consigliano di evitare la zona fino al completo riassestamento della circolazione, con possibili deviazioni verso strade provinciali o la SS6 dir.

Cosa accade ora

Non è ancora stata comunicata una tempistica ufficiale per la riapertura della Casilina, al momento bloccata per consentire indagini, interventi e ripristino della sicurezza. Aggiornamenti saranno presto disponibili sui siti istituzionali del Comune, della Polizia Locale e della Prefettura.

